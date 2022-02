¿Engañada con su ex novia? Cuando se rumora que Christian Nodal le habría sido presuntamente infiel a Belinda con su ex novia y afirman como presunta prueba un supuesto video de ellos cenando en pleno San Valentín, la diferencia de comunicados y ‘control de daños’ que ambos artistas han hecho de esta separación, es totalmente opuesta.

“Está yendo una persona muy cercana, alguien que la ha visto, que Belinda está desesperada yendo con un brujo, con una santera, no sé la diferencia… Yo creo que tú no puedes ir yendo por el lado oscuro para obtener algo como es el amor y ella está acudiendo a una santera para recuperar el amor de Nodal”, finalizó Gustavo Adolfo Infante.

“Inevitablemente me duele y mucho…”, fue la frase de Belinda que más dio de qué hablar al comunicar como se encontraba en esta etapa con la ruptura de su boda con Christian Nodal, pero el periodista mexicano afirma que no está dispuesta a dejarlo ir y mucho menos ‘tan fácil’, pues recurrió a la brujería.

¿La gente defiende a Belinda?

Ante los comentarios de Gustavo Adolfo Infante sobre la supuesta brujería que le va a hacer Belinda a Christian Nodal, la gente comenzó a comentar que no creían esa teoría: “Gustavo infórmate bien se un periodista serio, te estas comportando como un chismoso, levanta falsos puesto que no tienes pruebas”, “Eso no puede ser cierto! Dolida pienso que si, no se vale inventar, puede ser que busque ayuda para olvidarlo, porque cuando uno sufre por amor busca como olvidar!”.

“Tanto como Nodal y Beli han de estar sufriendo, ojalá regresen”, “Ya es DEMASIADO lo que se habla y nadie tiene pruebas de NADA solo ellos dos saben que pasó realmente”, “Ni se le ocurra a Nodal regresar. Cuidado Nodal”, “Pues noooo. Ah de estar desesperada por todas las calumnias. Pero en verdad ojalá Belinda pueda ser inteligente y no regrese jamás con Nodal. Aún todo es especulación no ha hablado ninguno de los dos a viva voz”, comentaron más personas.