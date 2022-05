Surgen rumores de Belinda saliendo con un famoso actor español

Pero su conjunto no fue lo que más cautivó, pues apareció del brazo del actor español Álvaro Morte, conocido por su papel de “El profesor” de la exitosa serie de Netflix llama La casa de papel. Rápidamente los rumores de noviazgo no tardaron por lo bien que lucía la pareja posando ante las cámaras del evento.

Desde que la intérprete de “Dopamina” y el sonorense de 23 años decidieron ponerle fin a su compromiso no han parado de salir noticias sobre ellos dónde se les relacionada con otras personas. Recientemente se le vio a él con una misteriosa mujer en su vuelo a Honduras, ¿Están tratando de olvidarse?

Además, la ex de Christian Nodal presumió el encuentro con el actor en su Instagram . Una fotografía subida por la española dónde aparece con Álvaro inmortalizó el momento y es que ambos se ven espectaculares con los atuendos que presumieron el pasado 1 de mayo en la gala de los Premios.

La española Belinda no tardó en provocar un gran alboroto cuando se le vio del brazo del famoso actor español Álvaro Marto en la alfombra roja de los Premios Platino 2022 y cuando ambos presentaron uno de los premios. Los internautas han asegurado que los actores parecían una verdadera pareja.

Se siente feliz por su vida

En la misma gala de los Platino 2022, Belinda no pudo evitar ser cuestionada al respecto y dijo para ventaneando que: “Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy muy tranquila, muy feliz, así pasan las cosas la vida es hermosa, te llena de sorpresas y ésta es una de ellas”.

“”Agradecida con las sorpresas que me da Dios. Agradecida con el público que es lo más importante, que me han apoyado, que han estado conmigo incondicionalmente, que a ellos me debo y agradeciendo la vida. Siempre agradecida por cada cosa que sucede”, dijo.