Siguen los dimes y diretes entre Christian Nodal y Belinda

Tras haber sido expuesta por su ex, la cantante rompe el silencio

Por si fuera poco, se deja ver ¿con su nuevo novio?

Fue en las primeras horas de hoy que el mundo del espectáculo en México se vio ‘sacudido’ luego de que Christian Nodal compartiera una conversación que supuestamente habría tenido con Belinda, exhibiéndola de la peor manera, por lo que la artista no dudó en romper el silencio y vaya de qué forma…

Todo parece indicar que el intérprete de temas como Botella tras botella y No te contaron mal ‘explotó’ luego de que su ex suegra aplaudió un comentario que hizo un usuario donde le pedía a Beli que no regresara con el ‘naco’ de Nodal. Esa fue la gota que derramó el vaso…

“Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, dijo Christian Nodal sobre Belinda

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar, se acabó todo”, escribió Christian Nodal en sus redes sociales, pero eso no sería todo.

En una captura de pantalla de una conversación a través de WhatsApp, se muestra cómo, al parecer, Belinda le pidió dinero a su ex para arreglarse los dientes, pero también para sus padres. Minutos después, la cantante explotó: “Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera, que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente…”.