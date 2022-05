Desde que se fue a vivir a España, Belinda ha sido relacionada con varios hombres, ante esto dijo al programa: “No cada vez que me agarre a un hombre guapo del brazo significa que hay algo, ahorita estoy muy tranquila y quiero tener amigos. Me estoy concentrando en mi carrera, en mi trabajo y eso es mi prioridad”, declaró a Ventaneando.

La cantante dijo: ““Ahorita novio no está permitido,ese tema está prohibido por el momento, pero todos los de la serie son mis amigos. Traigo a 4 que es mi perrito y mi fiel compañero, que está justo aquí conmigo, lo adoro y no puedo pedir más.” Recordando que 4 es la mascota que adoptó con Nodal .

La cantante española que por años vivió en México, y ahí se hizo de su fama, confirmó para el portal de Ventaneado que por el momento no ha encontrado el amor en su tierra natal. Agregó que ella misma no se ha permitido buscar a alguien. Esta confesión sorprendió a sus fans.

Belinda revela novio España: ¿Cómo está ahora con la separación?

“¡Ay madre mía! Es que es en lo último que pienso. Prefiero ni hablar de ese tema, no tengo nada que decir. Estoy trabajando mucho y no tengo tiempo de otras cosas”, dijo cuando le preguntaron cual sería su hombre ideal para mantener una relación estable.

Al preguntarle sobre cómo la pasado desde que terminó con el mexicano, respondió: “Han sido momentos complicados, pero ahora les puedo decir que estoy muy bien. Les agradezco que estén pendientes. Que me escuchen feliz, no quiere decir que haya sido fácil porque no todo es felicidad y no todo es alegría o cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo, sufrimiento, dolor y así es la vida… puedo decirles que me siento mucho mejor”, dijo.