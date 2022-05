Belinda aparece sin blusa en Instagram

La cantante lució con solo un pantalón de mezclilla tras filtrarse el mensaje de Nodal

“Ganando como siempre”, le comentaron en redes sociales BELINDA, ROBA SUSPIROS DE SUS SEGUIDORES. La cantante Belinda, sorprendió a sus seguidores al compartir una imagen que se robó los suspiros de sus seguidores, pero lo que más llamó la atención fue que apareció portando tan solo un par de pantalones a un par de horas de darse a conocer el mensaje de WhatsApp que filtró Nodal tras la ruptura. Belinda, por el momento no ha dado a conocer ningún tipo de comentario tras las feroces respuestas de su ex prometido y, fueron los internautas quienes no han dado de comentar sobre la situación, señalando que se encuentran felices de ver a la cantante tan repuesta tras la ruptura. Mientras tanto, Nodal no ha dejado de defenderse por los comentarios de los fans de su ex novia. ¿BELINDA DISFRUTA DE SU SOLTERÍA? Tras darse a conocer el mensaje que Nodal filtró a través de redes sociales, sobre su ruptura con Belinda, los internautas habían estado esperando el mensaje de la cantante y actriz, quien no dio muestras al respecto. Hasta el viernes, cuando compartió una imagen donde lució sin blusa y utilizando solamente un pantalón de mezclilla. “149 años caminando de la mano de los iconos que transforman la historia @levismx 501®️ ORIGINAL”, escribió Belinda en la descripción de la imagen que compartió en su cuenta de Instagram. En la imagen, la joven se encontraba haciendo promoción de una marca de jeans y aunque la imagen distaba de algún comentario sobre Nodal, los usuarios no dudaron en hacer alusión a la tensa relación.

Belinda reaparece mensaje Nodal: ¿Le insinuaron sobre Nodal? Hace poco tiempo, Christian Nodal publicó en Twitter sobre la finalización de su relación con Belinda. Por esa razón, los demás se encontraban esperando la reacción de la cantante y al ver la fotografía de la joven sin ningún tipo de blusa, llamó la atención de los internautas quienes insinuaron sobre la situación, diciéndole que ella “ya había ganado”. “Ganando como siempre”, “Triunfando como siempre”, “Única e incomparable”, escribieron algunos de los internautas a través de redes sociales, señalando la ‘icónica’ frase que marcó a la cantante. Aunque no dio a conocer mayor información, al joven recibió varios mensajes de cariño por parte de sus seguidores. Archivado como: Belinda reaparece mensaje Nodal

Belinda reaparece mensaje Nodal: ¿Una indirecta? Aunque la cantante no respondió a ninguna indirecta, los internautas tomaron la fotografía que subió como una muestra de “ley de hielo” a Nodal, puesto que la actriz no dio mayor motivo para hacer pensar que se encontraba molesta con los comentarios o que prefería ignorarlo, demostrándole lo feliz que se encuentra sin su presencia. La actriz, en diversas ocasiones señaló que no va a hablar sobre su rompimiento con el cantante mexicano y, lo único que anunció fue que se encontraba “dolida” y con ganas de tener un cambio en su vida, por lo que terminó en España cumpliendo con diversos proyectos. Además en una entrevista con Ventaneando, también rectificó que en estos momentos “no desea tener una relación con alguien más”. Archivado como: Belinda reaparece mensaje Nodal

Belinda reaparece mensaje Nodal: ¿Qué decían los mensajes de Nodal? A través de Twitter, Christian Nodal señaló que estaba cansando del enojo que estaba recibiendo por parte de los fanáticos de Belinda y por supuesto, de un mensaje que posteó la madre de Belinda en redes sociales donde respondió a un comentario que insinuaba que Nodal “es un naco”. Desde ese momento, el cantante de música regional mexicana no dejó contestar las indirectas. “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. todo lo bello que está pasando se lo merece y también me cuesta a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo.”, expresó Christian Nodal en redes sociales. Archivado como: Belinda reaparece mensaje Nodal

¿Lo defienden? En los comentarios, algunos internautas no dudaron en expresarse sobre el mensaje que compartió Nodal y señalaron que si él se estaba defendiendo es porque la situación llegó a un punto que no podía ignorar. Al igual, destacaron que las personas que no tienen memoria “como acostumbraban a decir” suelen repetir los daños. “Dicen “no es de hombres”, ¿qué sí es de hombres? ¿Dejarse? ¿Callarse y aguantarse? Dicen “un hombre no tiene memoria”. El no tener memoria es lo que lleva a la gente a estar con personas DLV una y otra vez. Piensen las sandeces, antes de decirlas”, expresó uno de los internautas en la imagen que compartió Nodal.