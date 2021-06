¿Belinda tenía antojo y su suegra se lo cumple?

Mamá de Christian Nodal da pistas de un posible embarazo de la cantante

Los rumores de que Belinda podría estar esperando su primer hijo cada días son más fuertes Belinda pistas embarazo. Desde que los cantantes Christian Nodal y Belinda anunciaron su compromiso, los rumores sobre un posible embarazo no han dejado de sonar. Las suposiciones de la posible maternidad de la cantante cobraron fuerza cuando se dieron a conocer los videos de la celebración del cumpleaños de su cuñada. Después por varias declaraciones que Nodal dio a la prensa cuando realizó sus conciertos en la ciudad de Monterrey. Y ahora fue la propia madre del intérprete de “Adiós amor”, quien ha vuelto a encender los focos rojos y poner en evidencia un posible embarazo de Belinda. Belinda pistas embarazo: ¿Tenía antojo de marquesitas? Fue en el Instagram de elchisme_noduerme, donde se subió una historia que publicó la mamá de Chrsitian Nodal, Cristy Nodal, quien se ve que acudió a una tienda a comprar marquesitas, un postre típico de Mérida, y dio a entender que no era la única que tenía antojo de ese postre. “Seré la única con antojo de #marquesitas”, escribió en el video en donde entra al establecimiento a comprar su antojo, pero no solo se llevó una marquesita, al parecer le encargaron comprar una extra para alguien más, pues puso “mira lo que te llevo”, ¿acaso sería para Belinda?

Belinda pistas embarazo: Siembra dudas Inmediatamente los usuarios reaccionaron y expresaron sus dudas, pues se preguntaban si el postre era porque Belinda tenía antojo por estar supuestamente embarazada: “Mmm Entonces pues estará o no esperando un chilpayate la ‘Beli’?, pero otros fueron más observadores: “La señora etiqueto a una tal Marcela”. “Yo creo que no pero quien sabe la verdad Belinda esta en México no en Guadalajara, solo que se lo guarde”, “Etiquetó a una maquillista en la historia que dice que le lleva la marquesita … yo tampoco creo que este embarazada la ‘Beli’ pero pues hace muy pocas apariciones últimamente… Todo puede pasar”.

Belinda pistas embarazo: “Vieja ridícula…” Para otros internautas, la mamá de Christian Nodal solo subió esa historia para llamar la atención y seguir haciendo crecer los rumores sobre un posible embarazo de Belinda: “Vieja ridícula haciendo más drama para tener el foco de atención de los medios”. Mientras a otros les pareció muy pretenciosa la publicación de Cristy Nodal y no dudaron en expresarlo: “Esa qué piensa que porque tiene dinero a ella solo se le antoja la comida o qué”, se leía entres los cometarios del video que alcanzó 12,776 reproducciones.

Belinda pistas embarazo: Enfrenta rumores Cabe recordar que fue apenas a mediados del mes que el propio Christian Nodal también desató los rumores de una posible paternidad. El cantante estuvo en Monterrey, México para dar conciertos y antes realizó una conferencia de prensa en donde ya no pudo ocultar información sobre el supuesto bebé que ‘vendría en camino’. Afrontando a los medios de comunicación, el intérprete de ‘Los besos que te di’ ya no pudo ocultar su felicidad por su próxima boda, pero también porque ‘pronto será papá’ y antes de eso fue cuestionado sobre si ya tiene fecha para que su mujer Belinda se convierta en su esposa.

Belinda pistas embarazo: “Voy a ser papá muy pronto” Ante la ola de rumores del embarazo de Belinda por los videos de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Christian Nodal donde la mexicana levantó sospechas con su actitud, el cantante de música regional por fin admitió que sí se convertirá en papá muy pronto: “Voy a ser papá muy pronto pero con mi nuevo disco, no lo tengo bien planteado como va a ser que pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero hasta la fecha no se ha hablado y mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, primero la boda y después de estar casados disfrutemos tantito, y luego ya el bebé, pasito a pasito pero yo estoy disfrutando cada etapa y primero Dios cuando se dé”, aseguró.

Agrandan la familia La famosa pareja subió en sus cuentas de Instagram algunas imágenes en donde ambos le dan la bienvenida a un nuevo integrante que será parte de esta familia, esta noticia causo un gran revuelo entre los internautas, según informó la revista Tv Notas. Cabe recordar que hace algunas semanas, la pareja conformada por Belinda y Christian Nodal, protagonizaron un momento bastante romántico, ya que el cantante le propuso matrimonio a la actriz en un restaurante en España, a lo que inmediatamente la exnovia de Lupillo Rivera dijo que sí.

¿Primero perritos y luego los hijos? En primera instancia Belinda compartió las primeras imágenes en sus historias de Instagram, de un pequeño miembro que ahora forma parte de la familia conformada por los cantantes, quienes próximamente formalizaran esta relación, que tanto ha dado de que hablar en los últimos días. Con tanta felicidad presenta a sus seguidores la llegada de un nuevo cachorro, quien fue presentado en una serie de fotografías que compartió Belinda en su red social, en donde aprovecha para darle la bienvenida con esta frase que de primera impresión asombró a muchos: “bienvenido a la familia”.

Ahora ya son tres Por su parte el cantante Christian Nodal, también a través de su perfil de red social, subió una historia que es una grabación donde incluso revela el nombre de este pequeño cachorro que se une a la pareja, a partir de este momento en donde ambos lo presentaron a sus fanáticos. En los videos se pueden observar que Blu tienen unos hermanitos, que lo acompañan en la presentación, incluso la actriz y cantante se muestra bastante cariñosa con los pequeños que al parecer adora, y también los menciona como parte de su familia: “¡los hermanitos! Ay, qué cositas”. VER VIDEO AQUÍ

Sin fecha para la boda Sobre la fecha de su boda, Christian Nodal comentó que por el momento ni él ni Belinda saben: “La fecha no sé, ella tiene que seguir grabando su serie, yo tengo que seguir sacando música, ella también está grabando música y es algo que hasta los dos nos demos este tiempo para disfrutarnos porque no se vale que uno esté hasta allá y otro en otra parte del mundo, que no podamos disfrutar, tenemos que empatar la agenda”, expresó. Pero de lo que sí está seguro es de cuántos bebés le gustaría tener con Belinda: “Yo desde cuando quiero ser papá… me gustaría tener cuatro o cinco hijos”, aseguró entre risas el novio de la intérprete de “Luz sin gravedad”, ante los cuestionamientos de la prensa.