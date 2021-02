Madre de Belinda se encuentra preocupada por el estado de salud de la señora Juanita, su madre.

Belinda ya había manifestado su preocupación por su abuela.

Hace unos años atrás la cantante paró grabaciones de ‘La Voz’ por una caída que sufrió su abuelita.

Belinda se encuentra desesperada y su madre pide en redes sociales oraciones para su abuela quien se encuentra delicada de salud.

Hace unas horas atrás, la madre de la cantante mexicana, Belinda, Belinda Schull se manifestó en redes sociales para pedirle a sus seguidores que recen por su madre, Juana Moreno de 88 años.

Mediante su historia en Instagram, la madre de la novia de Christian Nodal le pedía a sus más de 134 mil seguidores oraciones para la señora Juana, confesando lo preocupada de que encontraba por la salud de la abuela de Belinda.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad para ella”, escribió la madre de la cantante Belinda.

Por otra parte, la madre de la también actriz confesó lo difícil que sería para ella si perdiera a su madre: “No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti, esta batalla la vamos a ganar”.

De acuerdo con el portal mexicano Milenio, Belinda reveló tiempo atrás estar bastante preocupada y triste debido a que su abuela tuvo una caída, razón por la que estuvo hospitalizada muchos días.

Cabe destacar que actualmente su madre y su abuela se encuentran en España, país natal de una de las jueces de la Voz México.

“Tuve una platica con mi mamá, estaba muy asustada. Todos los días la situación en España es peor, hay miles de muertos. Mi abuelita tiene 88 años y tienes enfisema pulmonar entre otras enfermedades, obviamente por la edad y porque ha fumado toda su vida”.

También confesó lo preocupada que se encontraba por la salud de su abuela: “La verdad es que yo nunca había estado tan preocupada en mi vida”, confesó Belinda.