Belinda ofrece reveladora entrevista en el marco de la IX Edición de los Premios Platino

La cantante y actriz acepta que la pasó mal tras terminar su relación con Christian Nodal

También, consideró que las mujeres deben estar más unidas que nunca ante la ola de violencia que se vive actualmente en el mundo ¿No lo ha podido superar? En el marco de la IX Edición de los Premios Platino, los cuales se llevaron a cabo hace apenas unos días en Madrid, España, la cantante y actriz Belinda ofrece reveladora entrevista donde aceptó que la pasó mal tras terminar su relación con el también cantante Christian Nodal. Fue en febrero pasado que la noticia de la separación de esta pareja cimbró las redes sociales y más tomando en cuenta que ya se había hablado de planes de llegar al altar. Las críticas para ambos, tal vez más para Belinda, fueron muy duras, a tal grado que decidió retirarse por un tiempo de sus diferentes cuentas. Belinda rompe el silencio tras su separación En charla con Mónica Noguera, una de las conductoras del programa De primera mano de Imagen Entretenimiento y que también estuvo presente en los Premios Platino, Belinda dijo en primer lugar que se sintió muy bien al alejarse un tiempo de las redes sociales, lo cual consideró algo muy sano no solamente para ella, sino para todos. “Lo recomiendo. No es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado, concentrado en otras cosas, queriéndote, conociéndote más porque nunca terminamos de conocernos y al final te da mucha paz, mucha tranquilidad, y ya te das cuenta que cuando te metes a la red social, es para buscar cosas en específico, cosas que te interesan”, expresó.

No menciona en ningún momento a Christian Nodal A continuación, Mónica Noguera le compartió el siguiente pensamiento a la cantante y actriz, quien está de estreno con la serie Bienvenidos a Edén, de Netflix: “Las mujeres no estamos obligadas a cumplir expectativas estereotipadas de una sociedad que nos sentencia a comportarnos de cierta manera, (pero) es así, ¿qué quiere la sociedad y más de las mujeres?”, a lo que Belinda respondió: “Cómo juzgan, sin conocer, cómo atacan, es algo muy lamentable, es doloroso, y yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar unidas, valorarnos entre nosotras, darnos ese valor y levantar la voz, no quedarse calladas, aunque a veces, cuando uno no tiene nada bueno qué decir, a veces es mejor quedarse callado”, dijo la ex de Christian Nodal.

“No puedes hablar por hablar”, revela Belinda Ya casi para terminar con esta entrevista, en la que no mencionó en ningún momento el nombre de Christian Nodal, aunque se captaron lo que podrían ser algunas indirectas de los momentos que vivió a su lado, Belinda comentó que hay que saber utilizar las palabras y hay que saber cómo hablar para no herir a ciertas personas. “Es difícil, la palabra, no puedes hablar por hablar, hay que saber lo que dices. El respeto es lo más importante. Yo no puedo juzgar a alguien si no lo conozco. Yo si no te conozco no puedo juzgarte ni por cómo te ves ni por cómo estás vestida ni cómo estás maquillada. Tienes que respetar, hay que respetarnos entre seres humanos, hay códigos de lealtad, de respeto, de cómo hablarle a la otra persona para no herir susceptibilidades”.

Acepta que, en ocasiones, se enoja por algunas situaciones Por último, la intérprete de temas como Amor a primera vista y Mentiras cab… (el cual estrenó días después de su rutpura con Christian Nodal), reconoció que sí se enoja por algunas situaciones que le ocurren: “Claro que tengo carácter, claro que soy una mujer que si de repente ve una injusticia voy y soy capaz de lo que sea porque odio las injusticias”, finalizó. Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar: “Me encanta su sabiduría, toda una dama. Una vez más, dando cátedra”, “Tiene razón, uno no debe juzgar si no sabemos realmente lo que pasó, solo ellos saben”, “Bely siempre expresándose como una dama”, “Dice Belinda que para juzgar a una persona tienen que conocerla, pero todo mundo la conoce a ella, por eso es que opinan de ella, ya sabemos que le gusta el dinero, los regalos y sacarles lo que se pueda” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ). Archivado como: Belinda acepta que la pasó mal tras terminar su relación con Christian Nodal