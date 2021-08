Belinda y Christian Nodal, que en estos últimos días han sido cuestionados por el término de la relación, se han mostrado bastante herméticos en pronunciar algún comentario en redes sociales, lo que generó que las especulaciones sigan en pie y tanto los fanáticos como medios de espectáculos estén al pendiente sobre si es o no, cierto.

"Pues como les ha pasado a muchas personas en la pandemia, ellos tampoco han vivido momentos fáciles; como recordarán, los papás de Beli se contagiaron de COVID y aunque están saliendo favorablemente de la enfermedad, ella ha estado muy sensible y eso les llegó a afectar", dijo la fuente al medio de espectáculos.

Pues, al parecer la fuente cercana a la pareja, aseguró al medio de espectáculos TVNotas que la razón que había tenido Belinda para terminar su relación con Nodal, fue la enfermedad de sus padres. Hace un par de días, se dio a conocer que los padres de la cantante se habían contagiado por la COVID-19, por lo que ella se sentía sumamente afectada por dicha noticia y no tenía ‘cabeza’ para nada más.

"Tristemente, puedo confirmarles que ya no están juntos", comentó la fuente en dicha revista, cuando le preguntaron si el motivo que se hayan dejado de seguir en redes sociales, significó el final de la relación entre los cantantes. Por eso, el confirmó que era cierto que habían terminaron y que lamentablemente, no había vuelta atrás.

"Exacto, es un hecho que se aman y que su amor es legítimo; sin embargo, decidieron darse tiempo y espacio", mencionó la fuente cercana al medio de comunicación, ya que desde que inició su relación lo habían mantenido al ojo público y siempre se les había notado de lo más cariñosos, razón por la que no entienden por qué terminaron.

¿Qué paso con la boda?

Y en cuestión de la boda y el anillo más caro de compromiso, el amigo cercano a la pareja confesó que no sabía que ocurrirá con los planes de boda, pero sí que ellos aún no habían hecho preparativos; lo más fuerte de sus declaraciones, fue aceptar que la pareja aún no había puesto ni fecha y que se sentían presionados por dicho compromiso.

“La verdad no sé, pero lo que sí puedo decirles es que en realidad aún no había ni fecha ni preparativos, y la verdad es que como su relación siempre ha sido del dominio público, también se llegaron a sentir presionados por eso; entonces todo eso fue sumando para que decidieran terminar”, confesó a la revista TVNotas, sobre la delicada situación de Nodeli.