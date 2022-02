¿QUÉ DICE EL MENSAJE?

«Vine a esta Tierra como una misionera del amor, es decir, el verdadero significado de Magela, y sin pena hoy estoy aquí parada diciendo quien soy, soy amor, me encontré a mí misma, y he entendido todo. He puesto en práctica la misión de mi alma y desde entonces mi vida no ha sido más que luz».

Luego continuó: «Nosotros, los trabajadores de la luz, vinimos a transformar la oscuridad en luz, después de muchos años de dolor e incertidumbre he encontrado ese amor en mí, y me abrió las puertas del amor infinito». Archivado como: Belinda mensaje Christian Nodal