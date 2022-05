Belinda Schull ofrece reveladora entrevista

Tras el rompimiento de su hija con Christian Nodal, mamá de Belinda por fin rompe el silencio

“La mamá de Nodal los separó!!! Señora, pídale perdon a Dios”, se puede leer en los comentarios

¿Le tiene rencor al cantante? A casi dos meses del rompimiento su hija con Christian Nodal, Belinda Schull, mamá de la también cantante Belinda, ofrece reveladora entrevista para el programa Ventaneando de TV Azteca, conducido por Pati Chapoy, donde por fin rompe el silencio y cuenta todo lo que está pasando con ‘Beli’.

Fue a mediados de febrero pasado, en el marco del Día de San Valentín, que la noticia del ‘truene’ oficial entre ambos artistas, quienes incluso ya tenían planes de casarse, tomó por sorpresa a propios y extraños. Tanto a la madre de Belinda como a la de Nodal se les vio muy unidas durante el noviazgo de sus hijos.

La mamá de Belinda, ¿le mandó una indirecta a Christian Nodal?

En los primeros días de enero pasado, cuando se rumoraba que la relación entre la intérprete de temas como Amor a primera vista y En el amor hay que perdonar y Christian Nodal se estaba desgastando, Belinda Schull compartió una publicación que muchos aseguraron se trataba de una indirecta para su entonces yerno.

“En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, recuerden tomar de la mano bien fuerte a quien no te soltó en días nublados, la lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”. Sus seguidores apoyaron sus palabras y compartieron mensajes del mismo tono.