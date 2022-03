La separación entre Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar

Ahora, la mamá de la cantante manda mensaje en redes sociales y aseguran que es para su ex yerno

“Se le fue la manutención del mes”, expresan usuarios Un par de días antes de que se celebrara el Día de San Valentín, el cantante mexicano Christian Nodal sorprendió al mundo entero al anunciar su separación de la también cantante, y actriz, Belinda, con quien estaba comprometido en matrimonio, pero ahora, la mamá de la artista anda mensaje en redes sociales y aseguran que es con dedicatoria especial a su ex yerno. A casi un mes de que se hiciera pública esta noticia, los dimes y diretes han sido una constante, pero la que se ha llevado la peor parte con ataques de todo tipo, de los cuales se defendió a través de sus historias de Instagram, sin duda es la intérprete de temas como Amor a primera vista y Mentiras, cab… Mamá de Belinda suele ser muy discreta en redes sociales A punto de llegar a los 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, Belinda Schull ha compartido hasta el momento de la redacción de esta nota solamente 184 publicaciones. La también productora y CEO de Joy Music Entertainment suele ser muy discreta y no comparte con tanta frecuencia fotografías o videos. Aunque el mensaje que le habría dedicado a Christian Nodal lo escribió en sus historias, la realidad es que la mamá de Belinda ya había dado un ‘adelanto’ en enero pasado, apenas días antes de que se hiciera oficial la separación de su hija y el cantante mexicano. Hasta ya había planes de boda…

“Aún no me acostumbro a vivir sin ti” Hace poco más de un año, en los mejores momentos de la relación de Belinda y Christian Nodal, Belinda Schull recibió uno de los golpes más duros que ha recibido en su vida con el fallecimiento de su madre, a quien le dedicó un emotivo mensaje unos cuantos días después: “Aún no me acostumbro a vivir sin ti”. “Hecho tanto de menos contarte mis cosas… Se hace muy dífícil estar en Madrid y saber que no voy a verte ya… Es difícil olvidar tu mirada tan profunda y amorosa… Sé que nadie volverá a mirarme como tú… Sabes mamá… No podré olvidarte nunca porque estoy hecha de pedacitos de ti…”. Las muestras de apoyo no tardaron en hacerse presentes.

¿Qué le habría dicho la mamá de Belinda a Christian Nodal? Como se comentó anteriormente, la mamá de Belinda compartió este polémico mensaje, el cual aseguran sería para Christian Nodal, en sus historias de Instagram, pero el pasado 21 de enero ya había dado señales como si presintiera lo que pasaría entre su hijo y el intérprete de temas como Adiós, amory Botella tras botella. “En estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, recuerden tomar de la mano bien fuerte a quien no te soltó en días nublados, la lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”, expresó Belinda Schull, a quien su hija le compartió emojis de corazones rojos.

“Se le fue la manutención del mes” Usuarios de redes sociales de inmediato reaccionaron a este mensaje que escribió la mamá de Belinda y que aseguran sería para Christian Nodal: “Belinda es manejada por la mamá”, “Que ya lo supere, al millonario yerno ya lo perdió”, “Se le fue la manutención del mes, está dolida la seño”, “Un relajo donde ya se metió la familia”. Por su parte, un internauta fue más allá y así se expresó: “Mientras esa señora esté metida ahí, Belinda jamás va a ser feliz con un hombre, ella necesita tomar sus decisiones y alejarse de ese círculo tóxico como es la madre, ella si está enamorada de él, pero lamentablemente otros influyeron para que no perdure esa relación”.

“No vamos a irnos sobre Belinda” El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó hace apenas unos días que su Gobierno pretenda perseguir o exhibir a la cantante Belinda por los adeudos que tiene con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Advirtió que, a diferencia de otros sexenios, no utilizará los problemas fiscales de artistas o personajes famosos para dar la impresión de que se castiga la evasión de impuestos. “Hace como dos días salió lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda. Eso ya no sucede. No Juan Gabriel, Luis Miguel y Belinda o lo espectacular o lo que hizo Salinas: meter a la cárcel a dirigentes del sindicato petrolero, a un banquero, dos tres y ¡oh! ¡qué bárbaro! ahora sí se acabó la corrupción”, dijo.

¿Está en problemas? El Presidente de México se refirió a la cantante Belinda, que participó en su cierre de campaña en 2018, tras ser cuestionado sobre el adeudo de 12.3 millones de pesos que debe pagar al SAT el Gobernador de San Luis Potosí, su aliado del PVEM, Ricardo Gallardo. Para responder, aseguró que la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) también ha mantenido litigios por adeudos fiscales: “El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que el Gobernador de San Luis Potosí adeuda 12.3 millones”, se le informó (Con información de Agencia Reforma).

A su ex ni se la mencionen Christian Nodal no quiere que le pregunten por Belinda y su reciente ruptura con la cantante, por eso ya advirtió a los organizadores del Palenque de la feria Tepabril que no dará entrevistas para promover el show: “De repente los artistas traen problemas personales y me dicen ‘no voy a dar rueda de prensa’, que es el caso que tenemos ahorita con Christian (Nodal), que pues todo mundo le pregunta de Belinda, entonces me dijo, ‘no, pues mejor no voy a dar rueda de prensa'”, comentó Gilberto Ochoa, empresario y parte del comité del Palenque. Nodal confirmó su truene con la popera el 12 de febrero a través de sus redes sociales, luego de semanas de especulaciones sobre una ruptura. Desde entonces, ninguno de los cantantes ha dado más declaraciones y sobre los motivos que los llevaron a su separación, Nodal prefirió reservárselos cuando anunció su rompimiento (Con información de Agencia Reforma).