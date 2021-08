Belinda Schull manda alarmante mensaje en sus redes sociales

La mamá de Belinda sorprende a sus seguidores el día de la ‘boda’ de su hija con Christian Nodal

“Sé que nunca me rendí”, expresó

¿Qué estará pasando? Horas antes de que Christian Nodal subiera una foto en sus redes sociales junto a Belinda que levantara sospechas de una posible boda, la mamá de la cantante manda alarmante mensaje que preocupó a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 160 mil seguidores, Belinda Schull no se anduvo con rodeos y compartió una publicación que a la fecha tiene más de 5 mil likes y que provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

“Sé que nunca me rendí”, dice la mamá de Belinda

Cabe recordar que hace apenas unas semanas se dio a conocer que Belinda Schull se había contagiado de coronavirus, motivo por el cual no pudo estar presente con su hija en su festejo de cumpleaños en Estados Unidos, donde visitó Disney World junto a Christian Nodal.

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyeccíones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz, compañía y protección”.