La hija de Nilver Huarac es comparada con Belinda por su gran parecido físico

Recientemente el nombre de Alondra Huarac se ha convertido en tendencia a raíz de que mucha gente comenzó a hablar del increíble parecido físico que tiene con la cantante Belinda, según informa ‘Infobae’, este fue el motivo por el cual la producción de En Boca de Todos la contactó y la hizo pasar como la doble de la cantante.

Cabe destacar que la hija de Nilver Huarac fue Miss Huánuco Teen 2021 y Campeona Continental All Dance 2021, la joven declaró en el programa cuando imitó a la artista: “No saben cuantas veces me han comparado con Belinda, y yo decía ‘¿de dónde?’, hasta que hoy día me maquillaron, me vistieron y yo dije ‘uy sí, me parezco’”, declaró Alondra.