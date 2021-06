Belinda lencería negra: “Si me ando tatuando tu cara”

Inmediatamente los internautas no dudaron en aparecer para elogiar a la artista, donde no pudieron ocultar su amor, a pesar de que en uno de los comentarios estaba su ahora prometido, hubo quienes bromearon al decir que también se tatuarían su rostro, como lo hizo Lupillo.

“Si me ando tatuando tu cara yo también amigui”, “Belifan por siempreee”, “Estas fotos son mis favoritas”, “Hermosa espectacular mi princesa”, “Mujer eres la persona más bella que conozco por dentro y fuera te amamos”, “¿Te incomodaría si me tatúo tus ojos? Perdón, no soy vulgar”, “Pero que princesa más hermosa”, fueron algunos de los comentarios.