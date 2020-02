Hermano de Belinda se vende por dinero a clientes gays

Se dice que cobra hasta 5 mil pesos mexicanos

Ignacio Peregrín muestra su miembro en las fotos

De acuerdo al programa Chisme No Like, el hermano de la cantante mexicana Belinda, Ignacio Peregrín, presuntamente vende sus fotos íntimas por Facebook.

Los conductores Elisa Beristain y Javier Ceriani revelaron mensajes de uno de los supuestos clientes de Nacho, quien le depositó dinero en una cuenta bancaria para obtener las imágenes.

“Te doy mi palabra que te las mando, te lo juro, no soy un mentiroso, llegando me las tomo y te las mando”, se lee en una parte de la conversación.

También, se mostraron capturas de pantalla del perfil del hermano de Belinda para comprobar que las fotografías íntimas son en realidad de Ignacio.

El conductor lanzó la pregunta si Belinda está al tanto de la situación por la que pasa su hermano y ver de que manera podría brindarle su ayuda.

“Según dicen porque el papá le canceló la tarjeta de crédito y en México encontró la forma de hacer dinero con chicos que les gusta ver fotos de desnudos”.

Los comentarios de los seguidores de la cuenta defienden al hermano de Belinda: “Tal vez Nachito necesitaba una feria, no lo juzguen”, “Bueno, ese es su cuerpo, que haga lo que le dé la gana”, “Con todo respeto, pero no me gustó lo que le hicieron a este pobre chico, que culpa tiene él de que tengas bronca con Belinda”.

La cantante también salió a relucir en algunos de los comentarios: “Belinda hace lo mismo!!!”, “Válgame que familia tan prostituta”, “Belinda hace lo mismo, pero en elegante, todo mundo sabe que es una gold digger”, “@belindapop igual todos se vende @mrnachini”.

El vídeo cuenta con más de 9 mil reproducciones y provocó reacciones de todo tipo:

“Pues es su cuerpo que venda todo lo que quiera 🤷🏽‍♀️tú lo haces hasta de gratis no Mames”.

“Qué barbaridad, está fuerte la cosa, pero si el chico es mayor de edad, lamentablemente él es el único responsable de sus acciones, independientemente que si la familia lo debe o lo quieren ayudar, ojo con eso”.

“No me extraña de esa gente, les gusta el dinero, pero demasiado”.

“Es su problema, si así se gana el dinero y no afecta a nadie, que más da. Es un trabajo como cualquier otro”.

Anteriormente, Belinda tuvo problemas con Elisa Beristain y Javier Ceriani, pues dieron a conocer en su programa que la cantante tuvo un romance con Lupillo Rivera. Ella amenazó a la conductora cuando estaba de visita en México.

“Me dijo Belinda que me estaba buscando un comandante, que ya sabía que estaba en México para que bajara los vídeos de ella y le decía a Lupillo: ‘dile Lupillo, dile que no mencione mi nombre en su canal, que no tengo por que salir, ella dijo no sé que’, claramente lo digo, fue Belinda, sí Lupillo también está en esa llamada…”, dijo Elisa Beristain en su canal de YouTube.

