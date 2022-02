Ante la mirada de sorpresa de sus compañeros, la conductora mexicana fue tajante al decir que “las piedras se quedan, los hombres se van”: “Hay hombres que sí lo piden. A mí me pidieron un día el anillo y le dije: ‘pero con gusto’, y en la cara (haciendo el movmiento que se lo aventó a esta persona).

En los primeros minutos de la emisión de este programa matutino del día de hoy, Galilea Montijo comentó lo siguiente: “El rompimiento de Belinda y Christian Nodal le está dando la vuelta a todos lados, que si cuál fue el motivo, que qué pasará con el anillo de tres millones, mis amores, yo siempre les he dicho: los anillos no se regresan”.

Por medio de las redes sociales del programa Hoy de Televisa, donde ‘Gali’ participa como conductora junto a Andrea Legarreta , Raúl Araiza, Arath de la Torre y Paul Stanley, la presentadora de televisión le recomendó a la cantante no regresar el anillo de compromiso, ¿por qué lo dirá?

¿Le hará caso? Un par de días después de que el cantante mexicano Christian Nodal informara, a través de sus historias de Instagram, que su relación con Belinda había llegado a su fin, las reacciones no se han hecho esperar, y una de ellas fue de la conductora mexicana Galilea Montijo.

Con el buen humor que la caracteriza, Galilea Montijo insistió en decir que “esas cosas no se piden”, refiriéndose al anillo de compromiso que le dio Christian Nodal a Belinda: “Lo que se da ya no se quita”. A continuación, se presentó un resumen de lo que pasó con la ahora expareja.

“En el caso de la mamá, porque Belinda no subió un comunicado como tal, sino que la mamá pone algo por la muerte de la abuelita de Beli y entonces pone como que no es momento de desviarnos con comunicados, como cuando hay cosas más dolorosas, un poco refiriéndose a eso, y pide respeto también, y Belinda lo que hizo fue repostear esta historia y poner: ‘de acuerdo, mami'”, comentó Andrea.

Al igual que Galilea Montijo, Andrea Legarreta expresó su punto de vista tras darse a conocer el rompimiento entre Christian Nodal y Belinda: “Yo creo que el niño Nodal, a pesar de ser muy jovencito, me parece muy maduro y el que ya definitivamente él haya puesto un comunicado, creo que ahí si habla de una decisión definitiva”.

“A lo mejor deciden el día de mañana regresar y los que estamos aquí pues… esa es mi opinión”, dijo Gali. No pasó mucho tiempo para que los seguidores de este programa matutino escribieran sus comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Galilea siempre fijándose en el dinero”

Mientras unos se pusieron del lado de Belinda, otros más lo hicieron por Christian Nodal, aunque hubo también quienes se fijaron en las palabras expresadas por Galilea Montijo: “Todo mundo habla sin fundamentos, que si Belinda le pidió 4 millones de dolares prestados a Christian Nodal, pero nadie muestra pruebas y esto lastima mucho”.

“No se pide… se entrega como señal real que se quiere y se está segura de terminar… dignidad se llama. Ahora, si tu regresaste uno, Galilea, es porque no era costoso”, “Galilea siempre fijándose en el dinero”, “Claro, lo que se da no se quita… pero tú por honestidad lo entregas”, “Así es, Gali, lo que se da no se quita”, “Si ella se queda con el anillo es porque es aprovechada”.