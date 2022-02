Y es que la interprete de Sapito se ha mostrado bastante dolida ante esta situación, debido a que los rumores indican que fue gracias a ella que Nodal no soportó estar junto a la actriz. Incluso se ha mencionado que fue gracias a una deuda millonaria que tenía Belinda y que su ex prometido no le quiso prestar el dinero para pagarlo.

Hace unos días el cantante nacido en Sonora, México, hizo un contrato millonario con Sony Music y a su vez anunció su nuevo sencillo titulado “Ya no somos, ni seremos” que podría ser en dedicatoria a su ex prometida. Pero Beli no se quedaría con los brazos cruzados y tendría su respuesta rápidamente.

Durante la canción, Belinda habla de una historia en donde una persona ya se encuentra decepcionada de la relación ya que no fue lo que esperaba. “Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras, no me pidas perdón”, inicia diciendo el nuevo sencillo.

Ahora la bella artista de origen español, lanzó un nuevo sencillo musical en el cual se afirma que le respondió a su exnovio Christian Nodal. Esta nueva canción lleva por nombre “Mentiras ‘Cabrón'”, lo anunció días después de que su ex revelara su sencillo “Ya no somos ni seremos”.

“Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos”

A continuación se muestra la letra de la canción de Beli: “Creíste cuando te fuiste, que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste. Pasaron los días y te sorprendiste, cuando me perdiste. Ya no creo en tus palabras no me pidas perdón. Ya no…Te digo que no”, se escucha en el sencillo.

“No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos. Ahórrate el intento oh…te digo que no…No quiero un man que se esté creyendo mejor que yo. Siempre peleando y comportándose como un cabrón. Me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos”, de esta manera le responde al sencillo de su ex prometido. Archivado como: Belinda sencillo Mentiras Cabrón Christian Nodal