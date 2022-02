Se dice que el cantante interprete del éxito musical Dime si me quieres” puso en venta algunos autos y relojes de lujo para poder recuperar un poco de dinero de aquí a lo que lanza su nuevo material discográfico. El programa de ‘Chisme No Like’ hizo pública la millonaria deuda que la cantante tiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La actriz y cantante parece no sentirse culpable por esta situación y muchos esperan que se manifieste al respecto. De acuerdo con el portal Terra este préstamo dejó en banca rota a Christina, por lo que habría tomado la decisión de separarse de la mujer que sería su esposa próximamente.

Ahora un nuevo rumor ha estado circulando en las redes sociales, el cual se menciona que la pareja se habría separado a causa de dinero. Aparentemente Belinda estaría endeudada con su prometido después de haberle pedido un préstamo millonario y no quererlo pagar a Nodal.

Belinda deuda Christian Nodal. Varios rumores aseguran que la pareja del año que conforman los cantantes Christian Nodal y Belinda han tenido varios problemas en su relación. Pero a pesar de eso la pareja no ha salido a confirmar nada al respecto, incluso se ha menciona de una posible separación por una deuda de millones de dólares.

De acuerdo a varios medios de comunicación la deuda que la artista Belinda no ha querido pagar sería por un crédito fiscal de 7,235,000 millones de pesos mexicanos, equivalentes a 350,000 dólares. Por lo que también se menciona que tenía 30 días para comparecer e iniciar un juicio.

Belinda deuda Christian Nodal: Le pidió 4 millones de dólares

Fue a través del programa de Chisme No Like, del periodista argentino Javier Ceriani donde revelaron que la pareja tenía problemas por dinero. Aseguran que Belinda supuestamente le pidió llorando a su prometido un préstamo de 4 millones de dólares para pagar una deuda y no ir a la cárcel.

El conductor argentino asegura que la actriz le estuvo rogando a su pareja para que le otorgara el préstamo, sin embargo su respuesta fue de que hablara con sus abogados. Al investigar el caso se dieron cuenta que Belinda debía 500,000 dólares y no los 4 millones que estaba pidiendo.