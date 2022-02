A pesar de que actualmente el mundo del espectáculo está en shock luego de darse a conocer la separación de Christian Nodal y Belinda, la cantante se encuentra pasando por un momento muy complicado, y es que no solo está lidiando con su rompimiento con Nodal, sino también con la muerte de su querida abuela.

“Abuelita, te amo, te amo con locura, y siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no se cómo superar esto, no se cómo superar esta tristeza, este vacío. Por favor mándenme videos y fotos con ella, quiero verla y sentirla, el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe. Quiero que se acabe todo esto”, escribió a través de sus redes sociales.

Lamentablemente, a pocos días de haber dado a conocer el estado de salud tan grave en el que se encontraba su abuela, el 9 de febrero, la ex de Christian Nodal daba a conocer la muerte de la señora Juana Moreno: “Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo”.

“Hoy se cumple un año de tu partida abuelita mía, me sigues doliendo todos los días y hoy quisiera regresar el tiempo y estar a tu lado”, escribió Belinda a través de sus historias en Instagram al cumplirse un año de la muerte de su querida abuela.

Belinda y su rompimiento con Christian Nodal

Cabe destacar que a lo largo de estos mensajes, Belinda ha dejado entre ver que estos días no han sido los mejores días para ella, y es que desde que Christian Nodal, su ex prometido anunció su separación, las cosas no han ido nada bien para la originaria de España, ya que además de vivir su suelo también pasa por su rompimiento.

A través de sus historias en Instagram, el cantante de 23 años daba a conocer su separación definitiva con Beli, estremeciendo a todos en el espectáculo, ya que desde el año pasado, en mayo del 2021 habían anunciado a los cuatro vientos su compromiso: