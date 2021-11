La joven interprete presume cambio de look.

Belinda es criticada por su maquillaje en redes sociales

¿Se ve demasiado falsa?

Este año ha sido uno de los más significativos para Belinda lleno de muchos éxitos en cada uno de sus proyectos tanto en su vida personal, ahora Belinda con cambio de look sorprende en redes sociales. La cantante deslumbra con su belleza y su gran talento cada que aparece.

Sin embargo, no falta quien se encargue de cuestionar lo que la cantante hace y la crítica por su aspecto, durante su carrera hemos visto a Belinda resaltar por cada cambio de look que ha realizado, pero… ¿Qué sucede con su nuevo maquillaje?

Belinda es criticada por su cambio de look en redes sociales

La cantante siempre da que hablar a la audiencia, está ocasión fue atacada con grandes críticas entre ellas donde es mencionada por varias personas que no son sus seguidores e incluso seguidores de Beli cómo “La tigresa del Oriente” debido a su cambio de look.

No cabe duda que la joven luce despampanante, aunque sí diferente a la Belinda que se conoce, está no es la primera ni la última vez en que la Belinda sorprende a sus seguidores y a las demás personas con su cambio de look en redes sociales. Recientemente comenzaron a circular unas fotografías de la cantante dónde se despojó de la sencillez .