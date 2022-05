Este miércoles comenzó con la sorpresiva noticia de que el cantante de regional mexicano había respondido a los señalamientos que recibía por la mamá de su ex, y filtró algunas conversaciones que tuvo con la española antes de terminar. Después de estos polémicos mensajes Belinda fue comparada con Britney Spears y Amber Heard.

La princesa del pop latino ha sido comparada con otras famosas como, Amber Heard, la ex esposa de Johnny Depp, y la princesa del pop Britney Spears. Internautas aseguran que la cantante y actriz española ha tenido una vida parecida a la de estas celebridades. la bomba se desató por las publicaciones de Nodal.

Belinda comparada Amber Britney: Hace unos días se reportaba que la madre de Belinda había aplaudido un comentario que llamaban “naco” a Christian Nodal. Una nueva controversia resurgió entre los cantantes pues el compositor de regional mexicano publicó unas comprometedoras conversaciones con su ex.

Belinda comparada Amber Britney: Nodal criticado por defenderse

Ya que el ex de Belinda quiso defenderse de lo que le decía a su ex suegra, hizo uso de su cuenta de Twitter para responderle a Belinda Schüll por llamarlo naco. Algunos internautas comenzaron a atacarlo ya que no debería “hablarle así a una mujer”, pero sus fans lo defendieron.

“Nodal es el claro ejemplo de que hoy en día no puedes decir que una mujer te hizo mal porque nadie te cree o minimizan tu situación, pero si fuera una mujer ahí si no dirían nada MALDITA SOCIEDAD HIPÓCRITA, tuiteó un usuario en la publicación del mexicano defendiéndose de su ex suegra.