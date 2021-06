Belinda Christian Nodal nuevo integrante: Ya había sufrido la perdida de un cachorro

Cabe recordar que en enero de este año Belinda sufrió la perdida de un cachorrito: “Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi”.

“Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro ,de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado acostadito, en mi brazo con tu lengüita de fuera y tu olor a palomitas, gracias gizmo por tanto, escribo y lloro y lloro y lloro porque como me puedes hacer tanta falta? Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar Te amare por siempre mi compañerito de vida gracias mi gizmito por cambiarme la vida”, así se despidió de su mascota.