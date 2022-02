A mediados de semana Nodal anunció un nuevo contrato millonario con la empresa Sony Music y a su vez presentó en las redes su nuevo sencillo titulado “Ya no somos ni seremos”. Por su parte Belinda hizo lo mismo anunciando su nuevo material que también habla del desamor, este se hace llamar “Mentiras Cabrón”.

Belinda Christian Nodal no terminaron. Ya ha pasado una semana desde que el cantante mexicano Christian Nodal confirmara su separación con la actriz Belinda, esto fue a través de un mensaje que dejó escrito en sus redes sociales . En el texto menciona que ya no daría más explicaciones a los medios de comunicación.

Uno de los que más se recuerda fue cuando lo llevaron a cenar a un restaurante su prometida y sus amigos, luego le hicieron una broma donde le dicen que es su cumpleaños. En ese momento comenzaron a hacer ruidos con los utensilios, cosa que le molesto y parando inmediatamente a Beli quien no paraba de cantar.

Cabe recordar que durante el tiempo en que estuvieron comprometidos, Christian Nodal y Belinda estuvieron varias veces en el ojo del huracán. Y es que el originario de Sonora, México se le vio no soportando a su novia en distintas ocasiones que estuvieron juntos frente a una cámara.

“GUARDEN ESTE TWEET. #Belinda y #Nodal no terminaron. Se sabe que van a presentarse juntos, para presentar sus nuevos sencillos. Confirmado, por alguien del equipo de ambos al que le doy terapia”, dice la publicación. El usuario dice ser una psicóloga de nombre Estela.

Ante todos estos rumores, este fin de semana un usuario en Twitter que es una psicóloga, realizó un tuit que dejó con la boca abierta a todos los seguidores. En el menciona que tanto Belinda como Christian Nodal no han terminado y que todo esta situación es un show de ambos para promocionarse.

"Pues al parecer varios quedaremos así como payasos", "No mi Beli merece librarse de esa cosa", "Eso fue una tragedia de magnitud considerable. Mi Beli se veía tan feliz", "Es más que obvio su estrategia NO resultó como esperaban, y eso que dice será muy pronto!", fueron algunos comentarios.

Tras realizar el tuit sobre que los cantantes no han terminado su relación, varios usuarios se mostraron sorprendidos al ver que puede ser una posibilidad muy cierta. Los internautas comenzaron a reaccionar al post, para dejar sus opiniones al respecto en donde muchos esperan que se verdad lo que dice.

¿Promocionan su música?

Luego de que un usuario mencionara que no quiere que la actriz vuelva con el cantante, la psicóloga aseguró que están planeando una gira juntos. Por tal motivo anunciaron una supuesta separación solo para promocionar este show, incluso dijo que tiene sus fuentes confiables que le aseguran tal cosa.

"Pues no mi cielo, dijeran las gotas. Es todo un show, para presentar una gira de conciertos juntos, DE(s)Amor Tour. Belinda Y Nodal. Como dije, guarden este tweet, tengo mis fuentes", fue el mensaje que dejó em su post. ¿Sera cierto lo que la psicóloga esta diciendo y los artistas no han terminado?