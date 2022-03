Lo que más dejó con la boca abierta a sus seguidores fue que ese atuendo no deja nada a la imaginación, y muestra lo que hay debajo del vestido de la ex de Nodal. La bella exestrella infantil, luce su ropa interior negra, inmediatamente los internautas reaccionaron al post donde los halagos y piropos se hicieron presentes. Archivado como: Belinda vestido transparente

“Muy hermosa para Nodal”

Los comentarios no se hicieron esperar y cientos de usuarias comentaron el post, incluso hubo quienes aprovecharon para confesarle su amor a la cantante: “Te quiero mucho y me gustas mucho corazón mío, me encantaría conocerte más y ver si puedo conquistar ese corazón tan bonito que tienes. ¿Qué opinas me darías la oportunidad de conseguirlo para conocerte más?”, dijo un seguidor.

“En esta foto si te ves bien sabrosa ya veo porque los traías cómo pendej…”, “Cómo ahí gente vulgar que no sabe apreciar la belleza”, “Neta que Belinda era mucha vieja para el vendedor de tomates naco Nodal”, “Muy hermosa para Nodal”, fueron algunos de los comentarios donde recuerdan a su ex. Archivado como: Belinda vestido transparente