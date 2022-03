Fue en febrero del 2021 que se dio a conocer que Belinda Peregrín Schüll, su nombre completo, formaría parte del elenco de la serie juvenil española Bienvenidos al Edén, la cual se transmitirá por la plataforma de Netflix. Aunque muchos la ubican por su faceta de cantante, la realidad es que la ex de Christian Nodal debutó como actriz cuando era apenas una niña.

“Todos pasamos por eso después de una ruptura amorosa”. A poco más de un más de su rompimiento ¿definitivo? con Christian Nodal, tal parece que las cosas no marchan de lo mejor para Belinda, pues aparece ‘devastada’ desde la cama y usuarios le preguntan por una posible depresión.

Su ‘truene’ con Christian Nodal no fue ningún impedimento (por lo pronto) para que Belinda siguiera adelante, y para muestra, un botón: su aparición en la portada de la revista L’officiel junto a la reconocida diseñadora de modas Gabriela González en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Beli, qué bonito que contestes mensajes, tienes un gran corazón, Dios y la vida te tienen preparadas muchas bendiciones, así que abre las manos para atesorarlas”, expresó una persona, mientras que alguien más dijo: “Beli, te deseo lo mejor, no hagas caso a la toxicidad de los haters, sé tú misma”.

No pasó mucho tiempo para que la intérprete de Boba ñiña nice subiera otra fotografía junto a Gabriela González donde simplemente luce guapísima, aunque llamó la atención que en esta ocasión se dio el tiempo necesario para interactuar con algunos de sus admiradores, lo cual no pasó desapercibido por muchos.

“Es normal, todos pasamos por eso después de una ruptura amorosa”, “(Pensando) en los millones que perdió del chamaquito”, “Que se busque a otro y de inmediato se le pasa la depresión”, “Está preocupada por la mesada que ya no recibe”, “Pensando quién será su próxima pareja y que tenga mucho dinero”, se puede leer en algunos comentarios.

“Hay gente bastante poco empática”

Horas después de que subiera su foto ‘devastada’ desde la cama, Belinda preocupó nuevamente a sus fieles seguidores ahora por compartir una imagen en fondo negro con la frase: “Promesa de dedito, confía en ti”, por lo que se encendieron las alarmas de una posible depresión.

Aunque muchas personas no creen del todo esta versión y se comenzaron a burlar de la artista, alguien salió en su defensa: “Los que dicen que tener depresión no te permite tomarte una selfie, definitivamente nunca han estado deprimidos en la vida y no soy fan de Belinda, pero hay gente bastante poco empática en estas redes sociales”.