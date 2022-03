Tras un tiempo de haber estado ausente de sus redes sociales , la ex prometida de Nodal reaparece siendo tendencia, siempre se ha caracterizado por tener una gran belleza. Ahora ha dejado con la boca abierta a muchos usuarios por aparecer con un nuevo look y una vestimenta atrevida.

Cabe recordar que fue durante un mensaje en su cuenta de Instagram donde el cantante Christian Nodal, anunció de manera oficial su separación con Beli. Además, afirmó que no daría explicaciones a los medios de comunicación, por lo tanto, los rumores continúan sobre esta pareja.

Belinda bailando otro hombre. Luego de su rompimiento con el cantante mexicano Christian Nodal, poco se ha sabido de la artista Belinda, mucho se habló sobre quien fue el más afectado en la ruptura de su relación. Ya que los rumores indican que el originario de Sonora, no supo valorar a la intérprete de Sapito.

¿Ya se habrá olvidado de Nodal? En el clip se le ve muy contenta a la actriz que encantó a todos los niños interpretando a las gemelas en Cómplices al Rescate. De igual manera, ha causado sensación con el nuevo look que lució, y mostrar su anatomía a todos sus seguidores en su perfil de red social.

Los fans quedaron encantados con un trend en el hairstyle que Belinda ya ha puesto a prueba, pues para asistir al programa HIT FM, la reina del pop encendió las redes con su look y peinado wet hair que nos confirmó que esta tendencia regresa y estará presente en el street style más chic del 2022, según El Universal .

Recién llegó la primavera y ya se nota con los atuendos de los artistas, a través de su Instagram, Belinda compartió con sus más de 14 millones de seguidores un look que los ha enamorado y que dio de qué hablar. La reina del pop ha confirmado que posee uno de los mejores estilos y dejó salir a relucir su gusto por la moda al posar con el atuendo ideal para llevar en primavera.

Nueva tendencia de wet hair

Para complementar su look, Belinda agregó unas plataformas de tacón ancho, con correa al tobillo, en un tono beige muy parecido al de su vestido y accesorios sutiles, pero que elevaron su look, como anillos en color plateado. Varias celebridades comentaron lo bien que luce de esta manera, incluso Ángela Aguilar dijo “Bella” en el post, según El Universal.

Constantemente se le puede ver deleitando pupilas, ya que siempre elige los peinados que son el match perfecto. Y esta vez no fue la excepción, puesto que para agregar frescura a su look, Belinda lució un wet hair con sutiles rizos y raya de lado que se convirtió en nuestro peinado favorito para acompañar un look primaveral. Archivado como: Belinda bailando otro hombre