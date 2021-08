Mujeres afganas arrojaron a sus bebés a un alambre de púas en el aeropuerto de Kabul en un intento desesperado por sacarlos del país

Al menos 12 personas han muerto en el aeropuerto de Afganistán por estampidas o disparos

Los soldados estadounidenses han disparado granadas paralizantes para intentar que las multitudes se mantengan alejadas de las puertas

La desesperación crece cada vez más en Afganistán luego de que los talibanes tomaran el poder del país. Nuevas imágenes perturbadoras muestran cómo las mujeres afganas arrojaron a sus bebés a los soldados estadounidenses sobre un alambre de púas en el aeropuerto de Kabul en un intento desesperado por sacarlos del país.

La noche del miércoles se vivió otro caos en el principal aeropuerto de Afganistán al tiempo que las tropas estadounidenses lanzaban granadas paralizantes y disparaban a las multitudes para mantenerlas alejadas de las puertas, informó The Daily Mail.

Bebés de Afganistán son lanzados en el aeropuerto

De acuerdo con el régimen talibán, al menos 12 personas han muerto en el aeropuerto desde el domingo, las víctimas han perdido la vida por disparos o por estampidas. “No queremos lastimar a nadie”, dijo un portavoz talibán que se ha hecho cargo de la seguridad.

Ante la escena de las familias afganas lanzando a sus bebés a los soldados en el aeropuerto, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, instó a las personas a no entregar a sus bebés a las tropas alegando que no se llevarán a niños no acompañados en vuelos fuera del país. Para ver los videos pulse AQUÍ y AQUÍ.