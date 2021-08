Grave error en un hospital de Torreón, Coahuila, en México

Al creer que estaba muerto, envían un bebé a la morgue por cuatro horas

Se dijo que habrá sanciones para el personal que cometió este descuido Al creer que estaba muerto, envían un bebé a la morgue. Daniela Hernández Navarro nunca se imaginó la pesadilla que estaba a punto de vivir luego de que fuera ingresada al hospital, pues presentaba una amenaza de aborto en su embarazo de seis meses. De acuerdo con información de Milenio, familiares de la madre comentaron que el recién nacido permaneció por espacio de cuatro horas en la morgue. Después se confirmaría que estaba vivo. Se dijo que habrá sanciones para el personal que cometió este descuido. Envían bebé vivo a la morgue Esto, que podría parecer una broma, ocurrió en la Clínica 16 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, en México. Luego de varios días de estar en cama, Daniela Hernández Navarro entró en labores de parto, pero no pasó mucho tiempo para que le revelaran que su bebé había nacido sin vida. A pesar de que vio a su bebé moverse, los doctores le dijeron que estos movimientos eran “normales”. Lo peor de todo es que los familiares ya habían firmado el acta de defunción y tenían listo el funeral. Ahí fue cuando descubrieron que estaba vivo, pues aún respiraba. Actualmente, el pequeño está recibiendo atención médica y se encuentra estable.

El bebé nació de parto natural Tranquila, a las afueras de la Clínica 16 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, en México, Daniela Hernández Navarro concedió una entrevista al noticiero de Multimedios Laguna. Se supo que su bebé nació de parto natural. “Me llevaron a tococirugía para ya aliviarme, yo estaba en camilla, y me preguntaron si sentía contracciones y me dijeron que empujara. Empujé todo lo que pude y me lastimaba. Ellos (los doctores) me ayudaron para empujar a mi bebé y al final de todo si lo logré”.

“Me alivié bien”, dijo la mamá del bebé que fue enviado vivo a la morgue La joven aseguró que se “alivió bien”, pero el doctor Carlos Ibarra le aseguró que su bebé había nacido muerto: “Yo no lo podía creer y me solté llorando. Estaba en shock y vi que se lo llevaron a una incubadora, pero vi que se estaba moviendo”. Daniela compartió que el médico le dijo que le iban a mostrar a su bebé, y fue ahí cuando le dijo que ella notó que se había movido: “Así reaccionan los bebés cuando nacen muertos”, fue lo que le dijo el doctor ante su sorpresa. Aún faltaría más.

“Tu bebé está muy chiquito, pero está muerto” A continuación, la madre del bebé que fue llevado vivo a la morgue recordó que el doctor le dijo que el niño estaba muy chiquito, pero que estaba muerto: “Lo vi, lo acaricié y vi que suspiró y se lo dije al doctor, pero me dijo que él lo había hecho (suspirar)”. “Me anestesiaron y ya no supe qué pasó y apareció otra camilla y apareció otro doctor que me dijo que iba a venir un familiar mío para llevarse a mi hijo al velorio. Pedí permiso para despedirme de mi hijo y me dijeron que no lo podía tocar. De ahí se lo llevaron y ya no supe nada”.

“Ya habíamos contratado a una funeraria” Ahora, quien tomó la palabra fue la abuela del bebé, Zoila Aguirre, quien comentó que fue ella quien acudió a la morgue a recoger el cuerpecito de su nieto, pues ya habían contratado los servicios funerarios: “Lo íbamos a velar y ya lo íbamos a cremar”. “Pasó el joven, firmé el certificado de defunción y le dije que quería verlo, pues me lo dieron todo envuelto y yo le quería poner ropita porque lo iba a velar. Cuando le quité el pegamento, mi bebé suspira, gime, no llora, tratando de tomar aire y yo quedé en shock”.

Se dieron cuenta a tiempo que el bebé estaba vivo La señora Zoila recordó que el bebé se movió, además de notar que su corazón latía, y ahí confirmó que estaba vivo, por lo que salió corriendo a buscar a sus familiares para darles la noticia. Un enfermero también comprobó este hecho. “Él se lo llevó con todo y el certificado de defunción que me habían dado y yo atrás de él para que no me lo fueran a perder. El joven de la funeraria también se dio cuenta que estaba vivo y me dijo que él iba de testigo, pues ya íbamos a velarlo”.

Bebé vivo duró cuatro horas en la morgue A la pregunta de cuántas horas pasaron desde que les dijeron que el bebé estaba muerto, tiempo que duró en la morgue, hasta que lo recogieron para ofrecerle los servicios funerarios, la señora Zoila Aguirre dijo que cuatro horas. Pero todavía habría más por contar… “Supuestamente no funcionaban sus pulmoncitos, fueron cuatro horas que el niño estuvo ahí abandonado sin atención médica. De inmediato lo metieron a neonatos y ha permanecido ahí. Ahorita mi nuera pasó a verlo y está estable”.

Negligencia médica Para finalizar con este entrevista, Zoila Aguirre recalcó que se trató de una negligencia médica, pues su nuera notó que el bebé se estaba moviendo, además de haber suspirado: “¿Cuántas cosas no habrán hecho con tantos bebés? A ellas las anestesian y no se dan cuenta de lo que pasa”. “Alegría, enojo, un milagro, pero fue una gran negligencia médica, sentimientos encontrados, pues a mí me dieron ese papel, el acta de defunción que yo lo firmé donde ya me daban al bebé muerto y ahora quieren que les firme el acta de nacimiento” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Habrá sanciones para el personal que dio por muerto al bebé A través de un comunicado emitido por la Oficina de Representación del Instituto Méxicano del Seguro Social en Coahuila, se informó lo siguiente: “El titular de la oficina, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, instruyó el resguardo inmediato del expediente, así como el inicio de una averiguación contractual para revisar el apego a los protocolos y a las guías de práctica clínica”. “Con motivo de los hechos, se realizarán las investigaciones internas correspondientes. Todos los involucrados en la atención médica serán citados por el área de relaciones laborales en donde se revisará la actuación del personal, y de encontrarse irregularidades, se emitirán sanciones”.