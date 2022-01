Los funcionarios serán investigados por delitos como abuso de autoridad o incumplimiento de un deber; infracciones a las leyes y reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones; y encubrimiento, señala el comunicado, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

¿Aumentarán la vigilancia en los panteones?

“Entonces, lo que sí les puedo decir es que la Fiscalía, desde el primer momento que tuvo conocimiento, está en coordinación con la Fiscalía de Puebla”, mencionó la mandataria capitalina. Tras realizar una jornada de trabajo en la alcaldía de Tláhuac, Sheinbaum Pardo detalló que desde que inició su administración no había escuchado de un caso similar en la capital.

“Desde que estamos en el gobierno, no, no habíamos conocido ningún caso de este tipo en la ciudad hasta este caso”. A pregunta expresa si se aplicarán medidas adicionales en panteones para que esto no se repita, Sheinbaum Pardo comentó que en general, hay vigilancia en los panteones, se está trabajando, en particular, en estos temas y ya informará más adelante.