Un #BabyShowerVirtual de Impacto!🥳 seré parte de las futuras mamás que contará cómo hicimos nuestras fiestas virtuales! 💕 En medio de la pandemia encontramos la forma para celebrar la vida y sus bendiciones, GRACIAS a todo mi equipo de @primerimpacto por hacerlo posible. Mi esposo fue pieza fundamental para que nuestra conexión se lograra en Miami, Houston y México! Gracias también a quienes se lucieron con su talento en la organización, escenografía, recuerdos y hermoso pastel 🎂nos alegraron el día! 💗 👁 Mañana lunes en #PrimerImpacto a las 5/4 pm les compartiré todos los detalles de lo que vivimos! 😂