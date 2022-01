Tienes un bebé abordo, ya has luchado con las náuseas matutinas, y de alguna forma, a pesar de las negociaciones exhaustivas, ya le has escogido un nombre a tu bebé. La parte difícil de la preparación pre bebé está completa, ¿verdad? No exactamente. Tener ideas para cuartos para bebé en orden es una gran responsabilidad, y todo comienza con la paleta de colores que tú escojas. El cuarto del bebé puede sentirse afectuoso y acogedor, moderno y fresco, suave y alocado; todo dependiendo de cómo lo decores y qué colores utilices. Y no te olvides, vas a pasar MUCHO tiempo en este cuarto, especialmente los primeros meses.

Así que puede que quieras crear un cuarto que le siente bien a tu humor y ponga el tono para una vida cómoda y feliz para tu bebé. Pero ¿dónde comienzas con las ideas para el cuarto del bebé? De acuerdo con Michelle Freedberg, propietaria de Bellini Baby & Teen Furniture en Greenwich CT, y Manhattan, NY: “Las compras para el cuarto del bebé pueden ser muy abrumadoras para algunos padres, especialmente si no conoces el sexo del bebé, así que es muy importante pensar, antes de comenzar a comprar”. Planear con tiempo es la clave, y un gran lugar para comenzar, es decidir la paleta de colores. Y ya no es tan simple como los niños de color azul y las niñas de color rosa. Hay muchísimas opciones, independientemente de tu gusto o el género de tu bebé. Aquí hay algunas ideas de colores… ¡felices decoraciones, y deja que la diversión de la crianza de los hijos comience!