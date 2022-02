Ana Bárbara y Maity Interiano también mandaron sus impresiones: “Lo mas hermosooo”, “Me muero”, pero las conductoras y amigas de Francisca, las titulares de Primer Impacto, Pamela Silva y Michelle Galván también escribieron: “Qué belleza”, “Cositaaaaaaa Bella!!! Me lo como”, y Lourdes Stephen también no se quiso dejar atrás: “Ayyyy! Ayyy!!! Qué bello, Dios lo bendiga grandemente”.

A tan tiernas fotos, donde el bebé de Francisca está claro que es un retrato de su papá Francesco y prácticamente no tiene mucho del físico de su mamá, la gente reaccionó, entre ellos Chiquis quien le escribió: “Que belleza OMG!!! He’s so cute!!!!!”, para después la actriz Sandra Echeverría poner: “Ay noooo muero de amor!!!”.

“Esa cara de angelito dice que cuando comience a caminar va a rendir más que el sol de la 12 prepárate”, “OMG, él es puro padre Dios lo bendiga está precioso”, “No pusiste nada ahí, es idéntico a su papi”, “Igualito al padre Dios bendiga”, “Dios mío yo me encuentro a ese bebé y me lo como Dios bendiga”, “Esta precioso tu maravilloso hijo bello”, comentaron más personas.

Boda en puerta de Francisca Lachapel y quiere dos bebés más

Según la revista ‘Hola’, Francisca se prepara para una boda en forma grande y religiosa con su ahora pareja Francesco Zampogna y a la par de este deseo, podría cristalizar más pronto de lo que creemos, el hecho de que se convierta en mamá de nueva cuenta, pues por lo menos tendrá 3 bebés, eso según comentó:

“Y bueno mejor que me vaya acostumbrando porque son tres muchachos que quiero. Todavía no he bajado del todo las libras de que me dejó el embarazo de Gennaro y aquí ando yo pensando en sus hermanos”, fue lo que comentó muy decidida sobre sus planes a futuro para quedar embarazada de nuevo, pero antes tener la figura que poseía antes de su primer bebé. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.