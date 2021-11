Francisca presenta por primera vez a su hijo en programa en vivo (VIDEO)

Francisca apareció en televisión con su bebé.

Así fue la reacción en el foro.

Conoce al pequeño Gennaro el hijo de Francisca.

Bebé Francisca aparece televisión. La conductora recibió a su hijo Gennaro el pasado 7 de julio, después de un tiempo reapareció en sus redes sociales con una dinámica de preguntas y respuestas que realizó junto a su esposo, donde confesó que al final de los nueve meses había ganado casi 40 kilos. Una feliz mamá que ahora disfruta del crecimiento de su hijo en sus brazos.

Lachapel también reveló a sus fans que por el momento no está todavía tomando ninguna dieta en específico, y no planea restringir su alimentación, pues al estar amamantando no quiere que su bebé pierda algunos nutrientes. Así mismo, destacó que por ahora primero buscará perder las libras que ganó en el embarazo y ya después se preocupará por recuperar también su esbelta silueta.

Francisca aparece en foro de Despierta América con la compañía de su pequeño hijo por primera vez

Por primera vez Francisca Lachapel y su hijo Gennaro estuvieron en vivo en Despierta América. La aparición del bebé tuvo lugar este jueves 25 de noviembre, día de la celebración de Thanksgiving en Estados Unidos. El pequeño Gennaro se robó las miradas y la atención de las cámaras. Y no solo eso, también se portó de maravilla. Aunque su mami estaba preciosa, el chiquitín opacó a todos los allí presentes con su sonrisa, su ternura y su ángel.

No cabe duda que la ternura de un pequeño siempre derrocha miel ante las personas, pues son seres humanos tan indefensos y tan inocentes que llegan a transmitir esa paz que ellos tienen cosa que sucedió en el foro del programa, pues todos estaban atentos a lo que hacía y decía el pequeño hijo de Francisca.