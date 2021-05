Ángela Aguilar presumió ‘a su bebé’ en una inesperada fotografía

Luego de dar un tour por su habitación que causó comentarios de pobreza, ahora la cantante mexicana vuelve a sorprender

La hija de Pepe Aguilar muestra a sus ‘grandes amores’ Luego de dar un tour por su habitación que causó mucha polémica, Ángela Aguilar vuelve a sorprender con una inesperada fotografía en donde a sus 17 años, dice que tiene ‘un bebé’ y no dudó en mostrarlo a todos sus seguidores que siguen encantados con la hija de Pepe Aguilar. Además de alistarse para emprender una gira de jaripeo junto a su padre Pepe Aguilar y a su hermano Leonardo, Ángela Aguilar se encuentra concentrada en acercarse a sus fanáticos mostrándoles su vida y compartiendo hasta consejos en sus videos del canal oficial de YouTube. Ángela Aguilar apareció para mostrar su ‘bebé’ Y es que la mexicana tiene muy en claro que no tiene tiempo para tener novio a pesar de todos los días recibir mensajes y propuestas de admiradores en sus fotografías de Instagram donde presume su belleza y siempre los hombres la halagan y le piden que les conteste un mensaje y sea su novia. Sin embargo, eso no impide que Ángela Aguilar tenga a sus amores, por lo que en una nueva e inesperada fotografía no dudó en presumir ‘su bebé’ y no se trata de su caballo consentido que siempre utiliza para sus presentaciones y para posar con él en sus imágenes de redes sociales.

¿Ya tiene un nuevo bebé y no es su caballo? Es común ver que Ángela Aguilar posa en sus imágenes de Instagram con uno de sus ‘bebés’ que es su caballo negro preferido, con el que hace sus presentaciones y fotografías al que cuida bastante y en el que realiza sus acrobacias para prepararse en sus conciertos de jaripeo. En una reciente fotografía, la hija de Pepe Aguilar posa con un sombrero de vaquera, unos jeans y unas chacareras que contrastan con un corset verde limón que le estiliza la figura, mientras su caballo está bajo un árbol a la sombra y con un porte elegante y su silla de montar… Pero ¿quién es el nuevo bebé de la cantante?

La hija de Pepe Aguilar presenta a ‘su bebé’ Y es que Ángela Aguilar demostró su amor por su mascota, a quien llama bebé, se trata de un pequeño cachorro pug de color negro a quien abrazó con mucho cariño en su más reciente fotografía en Instagram donde aparece con un collar de personas, un vestido de flores sin mangas y su cabellera agarrada en un chongo. “Feliz con mi bebé”, fue la descripción que la hija de Pepe Aguilar hizo para sus seguidores quienes no dudaron en comentarle: “Cómo me gustaría ser tu bebé”, “La más hermosa del mundoooo”, “¿No que yo era tu bebé?”, “Mi esposa”, “Qué bonita”, “Princesa”, “Yo era tu bebé”, le expresaron.

¿Cambió a su fiel caballo negro por su perro? Y es que cuando creció en el rancho de su familia, la hija de Pepe Aguilar fue educándose con amor por la naturaleza, los paisajes, los establos y por supuesto los animales, de ahí que no se separe de su fiel amigo, el caballo negro que presume con tanta devoción en su Instagram. Pero será que ¿ya lo cambió por su cachorro? La gente siguió comentando la foto de su ‘bebé’: “Hermosura”, “Guapa”, “Tu vestido”, “Te amo”, “Estás preciosa”, “Bonita”, “Cuando la veo sonreír no sé quién de los dos es más felíz”, “Divina”, “Preciosa niña”, “Qué linda”.

El ‘bebé’ de la hija de Pepe Aguilar se roba las miradas En otra fotografía donde la cantante trae un vestido negro con tiras de colores, aparece posando su cachorro pug con una especie de soga en forma de collar en su cuello mientras la mexicana hace un movimiento rápido que quedó grabado en una bella postal que recibió halagos. “Ese perro es el que salió en tu concierto de youtube por cierto disfrute de tu concierto”, “Me alegra que una mujer así de guapa sea mexicana”, “Eres lo que yo anhelo la mujer que sienta amor por mí y yo jamás defraudarla con el”, “Siento que los trajes mexicanos negros se ven increiblemente asi perrisimisimos porque amo el negro, que color amas tu así machin?”, “Hermosa niña mexicana, como de cuento. Gracias por tu carisma para que nuestra tradición permanezca”.

Recientemente, la hija de Pepe Aguilar compartió dónde consiente a su ‘bebé’ Y es que, en su canal de YouTube, Ángela Aguilar colgó un video dando un tour por su habitación, sin imaginar que causaría muchos comentarios de personas que ‘envidiaban’ su espacio íntimo y lo comparaban incluso con los propios en tamaño y ‘aparecieron’ mensajes alusivos a la pobreza. Al recibir la cámara en su cuarto, la hija de Pepe Aguilar dijo: “Es una locura, es un paisaje, es un lugar padrísimo para descansar, escribir, leer, trabajar, te inspira y les cuento que este cuarto lo hice completamente yo y me tardó mucho tiempo, así que vamos a empezar con mi pared de cuadros…”, comenzó diciendo la mijita parándose frente a una pared que reveló muchos secretos.

¿Presumida o humilde? La gente ‘se maravilló’ con la habitación de la hija de Pepe Aguilar Y es que pintada de verde con cuadros de todo tipo, de arte, de artistas, de frases, de discos, además de pulseras y collares colgando la hija de Pepe Aguilar dijo que todo tiene un significado diferente, pero lo que más llamó la atención y destaca es la foto en grande de su abuela Flor Silvestre. “Mi pared tiene un par de errores pero luego los arreglo, básicamente es una pared de frases de canciones de Joaquín Sabina, me encanta cómo escribe, me encanta todo y soy muy admiradora y hasta me consideraría un fan muy cañón.Me trae muchísima inspiración porque estoy escribiendo, tocando el piano y veo a mi pared y hay una palabra que me llama la atención como ‘amor’ o ‘juego’ y en eso me voy inspirando”, precisó al mostrar la pared encima de su cama.

Su parte favorita de la habitación impactó a muchos aunque después salieron comentarios de ‘pobreza’ Pero llegó a un rincón bastante íntimo que consideró su lugar predilecto: “Mi parte favorita de todo, básicamente en la tele pongo algo de música, me siento aquí, agarro un libro de acá, estos ya los leí todos y mi libro favorito del momento es ‘La maestría del ser’, también de Frida Kahlo”, dijo. Ángela Aguilar contó que en su fiesta de 16 años se mandó a hacer un cuadro con unas letras en neón con una frase dedicada a las mujeres que más la inspiraron y ahora lo tiene en su habitación también, sin embargo, nunca imaginó cómo los jóvenes que le escribieron por el video, varios se ‘frustraron’ por vivir en condiciones de ‘pobreza’ y comparaban su habitación con la de la hija de Pepe Aguilar. Archivado como: Ángela Aguilar bebé

Ángela Aguilar jamás esperó que desataría polémicos comentarios sobre la ‘pobreza’ La hija de Pepe Aguilar ¡quiso compartir inocentemente su habitación pero debido a su edad jamás se le ocurrió que heriría susceptibilidades para sus seguidores que no tienen buena condición económica y debido a su ‘pobreza’ le mandaron muchos comentarios en el video acorde a eso: “Su cuarto es toda mi casa del Infonavit jaja”, “Mi casa no es Infonavit pero igual es la mitad de mi casa”, “Cómo siempre la gente creyendo que humildad es vivir en una casa hecha de adobe o sea si entienden lo que en realidad es humildad? No siempre es lo material Humildad no es sinónimo de pobreza”, “Yo viendo ese cuarto: Ay! Me duele la pobreza”, el escribieron.