Luego, entre los dos, intentan abrir el vehículo por varias ocasiones, sin embargo, no encontraban la forma de lograr, entonces uno de ellos dijo a través de su radio: “No voy a hacer esto en todo el día con un bebé en el automóvil”.

Varios curiosos se acercaron al lugar de los hechos y algunas mujeres socorrieron a la mamá y mostraron rostros de angustia y temor, al no saber la salud de la niña, por lo que llamaron a los servicios de atención médica.

Tras un par de minutos de incertidumbre, la mamá de Sanaiya reconoció que los oficiales realmente sabía lo que hacían y no permitieron que pasara más tiempo del requerido por lo que agradeció el rescate: “Muchas gracias, gracias a todos por su ayuda”

Alguien agregó: “Me alegra ver una historia que no se trata de un padre que dejó a un bebé o un niño pequeño en un coche caliente a propósito, mientras el padre iba a hacer un mandado. Eso pasa con demasiada frecuencia. Si esto me sucediera, puedo imaginar el pánico. ¡Bien hecho, oficiales!”. Archivado como: Bebé encerrado en automóvil

RECUERDAN HECHO SIMILAR

De pronto más personas se identificaron con hechos como este y alguien escribió lo siguiente: “Recuerdo claramente que recibí una llamada de mi esposa que me informaba frenéticamente que habían llamado a la policía, que había hecho algo similar solo que sin las funciones de bloqueo automático que ahora se encuentran en los automóviles”

Y entonces agregó el motivo de que sea un recuerdo alegre: “La historia me hizo sonreír, fue un buen recuerdo y por supuesto no lo hubiera pensado si el final no hubiera sido bueno, gracias nuevamente a las grandes fuerzas policiales de nuestro país”. Archivado como: Bebé encerrado en automóvil