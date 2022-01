Los niños de la clase trabajadora escuchaban 1,200 palabras por hora, y los niños de familias con profesionistas escuchaban 2,100 palabras. Para la edad de 3 años, un niño con estatus socioeconómico bajo habría escuchado 30 millones menos palabras en su hogar que un niño con un hogar con profesionistas. Y la disparidad importó: Mientras más grande el número de palabras que un niño oía de sus padres o niñeras antes que tuvieran 3 años, más alto su IQ y se desempeñaban mejor en la escuela. Las palabras de la TV no solo no ayudaron, fueron perjudiciales”. Así que, ¿qué parece funcionar mejor para el éxito académico?

Debido a que las habilidades del lenguaje juegan un papel fundamental en el éxito académico de los niños, los investigadores han prestado especial atención a este aspecto del desarrollo, particularmente por los niños de familias con un estatus socioeconómico bajo que están en riesgo. Un artículo del New York Times informó que: “Los niños los cuales sus familias contaban con beneficios sociales (welfare) escuchaban alrededor de 600 palabras por hora.

1. Las familias que hablan mucho producen niños más inteligentes

Las investigaciones publicadas en, Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young, encontraron que los bebés con familias que hablan mucho tienen un IQ más elevado a la edad de 3, y significativamente mejores puntajes en pruebas a la edad de nueve que aquellas que hablan menos.

2. El cerebro del bebé

Mucho hablar, cantar y leer con los bebés durante sus primeros tres años construye la arquitectura del cerebro que será necesitada después para las habilidades de reflexión y lectura. La interacción directa entre adultos y bebés puede hacer a cualquier cerebro de bebé más fuerte.