El presidente Joe Biden marcó el Cinco de Mayo el jueves al honrar el impacto que los mexicoamericanos y otras comunidades de inmigrantes han tenido en Estados Unidos al organizar una fiesta en la Casa Blanca con la primera dama de México como invitada de honor, indicó The Associated Press.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se unió a Biden y la primera dama Jill Biden para la recepción en el Rose Garden, que contó con mesas cubiertas de naranja, azul, verde lima y otros colores festivos, informó The Associated Press. En redes sociales, Gutiérrez Müller informó sobre su sentir con la visita.

¿Una nación de inmigrantes?

En el discurso que ofreció a los presentes a la reunión del cinco de mayo, Joe Biden, destacó de nueva cuenta que son una nación de inmigrantes y que, siempre que se entona el discurso, dicen que la gente ‘nunca cree en ese discurso’. Además, señaló que es una fuerza conjunta la relación que han formado en el país.

“Somos una nación de inmigrantes. Nosotros decimos eso, pero la gente actúa como si no lo creyera”, dijo Biden, quien bajó brevemente del podio para saludar personalmente a Gutiérrez Müller. “Esa es nuestra fuerza”, aseguró el presidente a las personas que se reunieron al festejo en el Rose Garden, informó The Associated Press.