Lamentable noticia enfrentan en Palacio Nacional

Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de AMLO, informó sobre una pérdida que hubo en su familia

“¡Buen camino! ¡Con cuánta gratitud repito hoy lo que tú nos enseñaste en vida!”, mencionó Beatriz Gutiérrez

Una triste noticia recibió Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A través de sus redes sociales, dio a conocer la lamentable muerte de la pianista Coral Messina, quien también fue su tía; la escritora de “Dos Revoluciones a la sombra de Madero” habló del luto que pasa su familia en estos momentos y cómo se siente ante esta partida.

Beatriz Gutiérrez Müller escribió una despedida hacia su tía resaltando los buenos momentos que vivió a su lado y la pasión por la música que siempre representó en su familia. Definitivamente, la pérdida de este ser querido ha marcado a la esposa de Andrés Manuel López Obrador y varios amigos, figuras del espectáculo y seguidores, han dejado su pésame en dicha publicación.

Beatriz Gutiérrez AMLO luto: Están de luto

La familia López Gutiérrez se encuentra de luto. La Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, anunció que su tía paterna, Coral Messina, había muerto; tal parece que la noticia fue tomada con paz y sobre todo, resignación. La esposa del presidente de México, decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales, haciéndole saber a sus seguidores sobre la situación que está pasando su familia.

Las muestras de cariño no han parado y distintos personajes públicos, han mostrado su solidaridad ante la pérdida de la esposa del presidente. Los mensajes no faltan y el público mexicano también le rinde el último adiós a la tía de Beatriz; un hecho extraño, ya que la esposa de AMLO no suele comentar sobre su vida privada con regularidad y por tal motivo, las personas muestran su empatía ante este trágico hecho. Archivado como: Beatriz Gutiérrez AMLO luto