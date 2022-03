¿Buscas una alternativa al BBL o levantamiento de glúteos brasileño? Conoce una innovadora forma de obtener resultados similares pero sin tener que someterte a un procedimiento quirúrgico invasivo y costoso.

En promedio, una cirugía BBL tiene un costo de entre $8.000 y $16.000 dólares, y consiste en remover grasa de un área del cuerpo para colocarla en los glúteos. Actualmente, existe una nueva opción que representa una menor cantidad de riesgos ¡Descubre en qué consiste!

¿Qué es?

Una alternativa al BBL o levantamiento de glúteos brasileño es el tratamiento con rellenos dérmicos o fillers, que se aplican en el área de los glúteos para darle una forma más redonda a estos y esculpirlos para obtener una apariencia más estética. El tratamiento no quirúrgico no siempre obtiene los mismos resultados que un BBL convencional, pero es especialmente útil para las personas cuyo caso no requiere de un moldeamiento excesivo.

¿Cuánto cuesta?

Entre los tratamientos no invasivos que ayudan a levantar los glúteos se encuentran el SculpSure, el procedimiento Radiesse y la vacuoterapia, que tienen un costo promedio de $1.500, 800 y 85 dólares por hora, respectivamente. El costo de este procedimiento estético dependerá de varios factores, como el número de inyecciones que se requieran para obtener los resultados esperados y la experiencia y prestigio del profesional a cargo de la atención médica; en algunas clínicas especializadas, el costo de un levantamiento de glúteos no quirúrgico tiene un costo de hasta $6.000 dólares.

¿Quién practica el BBL no quirúrgico?

Aunque el levantamiento de glúteos no sea quirúrgico, es importante acudir con un profesional experimentado y certificado; en este caso, se recomienda contactar a un cirujano plástico con licencia para la aplicación de rellenos dérmicos. Además, se recomienda realizar una investigación exhaustiva acerca de los resultados obtenidos por el cirujano en casos previos, y verificar que los rellenos dérmicos estén certificados por la FDA.