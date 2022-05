“Hace pocas horas tuve un accidente al terminar de tocar en Cd. Mante, Tamps. El escenario tenía un hueco y lamentablemente no lo vi, al pisar con mi pie izquierdo ya no sentí el piso. Gracias a mis compañeros, manager, staff, producción, medios, paramédicos, y todos los que se ofrecieron amablemente a darme apoyo.”

El integrante de grupo pesado recibió muchos mensajes de apoyo y preocupación: “¡¡Compadre gracias a Dios estas bien, recupérate pronto!! ¡¡¡Te mandamos un abrazo!!!” “Un abrazo, recupérate pronto.” “Animo compadre, recupérese pronto, Dios lo bendiga”. “Que susto nos diste, que bueno que no pasó a mayores”.

“Me trasladaron en ambulancia al Hospital Praga aquí en Mante que, dicho sea de paso, ¡se portaron excelente! Mil gracias. Habemus baterista para rato, aquí ya me dicen “el gato” jajajaja…ya he pasado varias. Esta es mi 3er caída del escenario.” Fue parte de la descripción del video donde muestra la ayuda que le dieron a Luis Garza.

Por medio de historias de Instagram reportó lo siguiente: “Pues sí, es mi tercera caída del escenario. Había un hueco y terminamos de tocar y no vi, estaba oscuro. Por sacarle la vuelta ahí a unas personas. Tengo algunos golpes, pero gracias a Dios, no hay una fractura. no hay nada. Seguimos vivitos y coleando.

También en las mismas historias de la red social siguió compartiendo cómo los doctores lo atendían y como el personal de Grupo Pesado estaba pendiente de él. también comunicó que ya se encuentra preparado para regresar pues hace unas horas salió de los en perfecto estado de salud.