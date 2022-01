Estos días, la batería del celular es casi tan importante para nuestras funciones diarias como lo son nuestros órganos vitales. Siempre es una molestia tener que suspender la comunicación o encadenarte a un cable cuando tu batería se está gastando. Algunas de nosotras recuerdan esos días cuando hablar por teléfono significaba estar estacionada en un lugar, y aquellos teléfonos sin cables eran un artículo enorme y lujoso… ¡no fue hace tanto! Aparte de no interrumpir nuestras necesidades de constante conectividad, extender la vida de la batería de tu celular puede ser un salva vidas durante una emergencia, especialmente en cortes de energía o cuando una mega tormenta está pintando de blanco la Costa Este.

Apaga ciertas notificaciones para mayor tiempo de batería

Muchas aplicaciones se mantienen activas incluso cuando no las estás usando. Apaga las notificaciones que no necesitas que salgan en tu pantalla bloqueada. Cuando sea posible también desactiva las auto actualizaciones, las actualizaciones automáticas en segundo plano (background app refresh), y servicios de localización. Todas esas cosas aún funcionarán cuando estés usando las aplicaciones específicas, pero no te estarán quitando energía tras bambalinas 24/7

Mantenerse conectada es un trabajo de tiempo completo y un consumo grande de energía para tu teléfono, incluso cuando no lo estás usando. Cuando tengas poco o cero servicio de señal o el signo de buscando señal se muestre constantemente, apaga tu dispositivo o ponlo en modo avión. A menos que lo necesites, claro está. También apaga el Wi-Fi cuando no necesites usarlo. La mayoría de los teléfonos nuevos tienen una opción para ahorro de energía que se activa cuando la energía está baja.