Página

1 de 2

¿Por qué aparece la barriga?

Hombres y barriga cervecera: por qué sería buena idea rebajarla un poco

5 razones para deshacerte de ella ¡ya mismo!

¿Eres amante de la cerveza? Quizá después de saber algunas de las consecuencias que tiene en el cuerpo podrías querer alejarte por un rato de ella o, al menos, te hará considerar la posibilidad de disminuir su consumo gradualmente. La barriga cervecera es un mal que ataca principalmente a los hombres y, como su nombre lo indica, resulta en muchas ocasiones de la ingesta de bebidas alcohólicas, en especial de la cerveza; sin embargo, sería poco responsable de nuestra parte atribuirle toda la culpa a esto ¿no?

La realidad es que la cerveza es solo uno de los factores que contribuyen al aumento de peso y, por consiguiente, de la circunferencia de nuestra barriga, por lo cual sería una buena idea empezar a identificar qué es lo que nos está aumentado de peso y qué podemos hacer para empezar a reducir esta molesta pancita que nos agobia.

Es incómoda

Aunque nos duela admitirlo, una barriga prominente ocasionará que empecemos a presentar problemas para realizar actividades cotidianas que antes no representaban ninguna dificultad; desde el hecho de amarrarte las agujetas por las mañanas, hasta bailar sin parar en una fiesta, la barriga pronunciada será siempre un recordatorio de que hay algo en nuestros hábitos que no está marchando de manera adecuada. Afortunadamente, tener este recordatorio visual es un gran aliado para quienes desean perder peso, así que olvídate de sufrir por la apariencia o por aquello que no puedes realizar, y empieza a trabajar en el cuerpo que te permitirá seguirle el paso a tus hijos, tus nietos y a ti mismo ¡no te arrepentirás!

Está compuesta de grasa visceral

Por supuesto, todo lo que nuestro cuerpo no necesita se quedará tanto tiempo como nosotros lo permitamos, y es precisamente lo que sucede en nuestro organismo cuando la barriga es más prominente de lo recomendado. La grasa visceral se irá acumulando poco a poco en tu organismo, llegando a tener la capacidad de invadir los órganos cercanos a ella y provocar enfermedades coronarias o hígado graso, mismas que pueden poner en riesgo tu vida. Si estás en proceso de perder peso, recuerda que no lo haces únicamente por verte o sentirte bien, sino para ayudar a que tu cuerpo funcione como realmente debe hacerlo ¡recuerda que no es una carrera! por lo que la paciencia en estos casos vale oro.

Solo provoca que sigas aumentando de peso

Generalmente, la barriga cervecera tiene mucho que ver con el azúcar que consumimos. Si el cuerpo solo recibe panes, golosinas o bebidas calóricas, tenderá a disparar insulina y a poner a las células en un modo de almacenamiento, lo que hará no solo que sigas aumentando de peso, sino que te sea más difícil perderlo cuando tú decidas hacerlo. Para evitar esto es muy importante leer con atención los ingredientes que se esconden en los alimentos que más consumes, por más inofensivos que creas que éstos son, ya que el azúcar puede llegar a decenas de nombres que podrían estar pasando desapercibidos y ocasionarte un aumento considerable de peso.