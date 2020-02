Página

Bárbara Mori impacta al mostrarse en bikini

Muestra su rostro al natural y agrada a seguidores

Demuestra por qué es de las artistas más queridas

La actriz Bárbara Mori tuvo el atrevimiento de publicar una fotografía en las redes sociales sin maquillaje y el resultado fue impresionante, la gente la halagó por la belleza de su rostro al natural, además de portar un sensual bikini con el que dejó con la boca abierta a cientos de seguidores.

Sin poses, ni filtros, ni pastas de maquillaje, Bárbara Mori lució su belleza al natural, y demostró una vez más por qué es una de las artistas favoritas del público, motivo por el cual recibió cientos de mensajes de sus admiradores y uno que otro compañero y compañera de profesión, al portar un bikini muy sexy.

La postal ha dado mucho de qué hablar, pero la mayoría de los comentarios hacia la actriz que porta el bikini son positivos, sobre todo por la mirada que se le ve, entre tierna, coqueta, enamorada y soñadora, virtudes que siempre ha tenido Bárbara Mori y que le ha dejado miles de fans en todo México y otras partes del mundo.

La fotografía en cuestión fue publicada por la misma actriz en su cuenta personal de Instagram @delamori y que hasta la noche de este 4 de febrero de 2020 prácticamente había alcanzado las 120 mil reacciones de me gusta y rebasado los mil comentarios de amigos, seguidores y familia.

En la imagen Bárbara Mori aparece sentada, con un bikni en color azul turquesa, con la mirada puesta en una persona a la que se le ven los pies y su short, es un hombre, mientras ella con una mano le sujeta un pie y con la otra toma un libro y una pluma, pero lo destacable es que no usa nada de maquillaje.

En la publicación Bárbara Mori en bikini escribe el siguiente mensaje dirigido a una persona muy especial: “Ayer 0202/2020 fue un super día. Festejo mucho la vida. Gracias a todos lo que me mandan amor. Gracias por tanto. Vivo el presente con la intención consciente de amar y honrar no solo a mi si no a todos y todo lo que me rodea. Gracias por estar a mi lado y mirarme, tú”.

Entre los artistas que le escribieron a Bárbara Mori en bikini están Marimar Vega quien le dijo de manera textual: “Te amo”. Otro que le comentó la publicación fue Michel Brown quien puso: “Feliz cumple amiga del alma te mereces todo el amor de esta tierra”.

A esta fiesta de felicitaciones se sumó Marcela Guirado quien le escribió a Bárbara Mori en bikini: “Gracias por darnos tanto amorcito a los que te rodeamos. Te quiero”. Fue entonces el turno de las actrices Fabiola Campomanes y Zuria Vega quienes solo coincidieron en mandar un corazón.

La también conocido Adriana Louvier le mandó un emotivo mensaje a la actriz Bárbara Mori en bikini: “Que siempre bailes, sonrías y ames Bárbara linda. Que bien la pasamos. Todo lo más bonito para ti”.