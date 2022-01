Bárbara de Regil habló sobre agresiones que le sucedieron en su juventud

La actriz está cansada de vivir con las “miradas” de la gente

El pleito de Gala Montes contra la intérprete de Rosario Tijeras Bárbara de Regil agresión. La actriz que interpretó a Rosario Tijeras, Bárbara de Regil, es una de las figuras influyentes más sonadas en México actualmente. De Regil, estuvo envuelta en cientos de polémicas el año pasado, en donde fue duramente criticada por su proteína, y de defenderse de dichas acusaciones. La mexicana estuvo presente en el programa de Imagen ‘El minuto que cambió mi vida’, en donde narró como casi fue abusada sexualmente en un taxi, cuya experiencia, comenta la actriz que vivió en la ciudad de Acapulco cuando era más joven, fue una de las peores que le ha tocado vivir. Bárbara de Regil agresión: Narró su experiencia en Acapulco La actriz de Rosario Tijeras, comentó en la entrevista que de joven, ella solía ser un alma solitaria, que le gustaba andar paseando sola, en donde salió de casa de un amigo y se subió a un taxi el cual era un bocho, dijo que el hombre que la llevaba la empezó a tocar. “Iba saliendo de casa de un amigo en Costa Azul, y me subí a un taxi y era un bocho blanco con azul, le dije ‘llévame a mi casa’, mi papá vivía al otro lado, íbamos en el bocho y eso un taxi enfrente de una plaza, el tipo me empezó a tocarme la plana y comenzó a ponerse raro”, contó.

Bárbara de Regil agresión: No es la primera vez que le sucedió Bárbara de Regil narra, en esa primera experiencia, que no fue la única que le pasó, pues que después de ver como el comportamiento de esa persona fue extraño, optó por salir corriendo y no pagarle. “Me dijo ¿A donde vas?, tienes que pagarme, yo lo único que quería era salir corriendo’. La modelo e influencer comentó durante el mismo fragmento, que no es la primera vez que le pasó algo parecido, en otra ocasión comenta que otro taxi que también era un bocho, se fue por otra ruta. “En otra ocasión, que no recuerdo en donde estaba, me subí a otro taxi que era un bocho, entonces empecé a ver que era otra ruta, entonces le dijo ‘Señor creo que no es por aquí’, y me comenzó a hablar de que hace mucho no tenía relaciones sexuales y que quería tenerlas conmigo’, comenta De Regil en la entrevista.

“Pasé muchas veces por este tipo de agresiones” La actriz de 34 años finalizó diciendo que tiene muchas experiencias de abuso que le pasaron cuando era una ‘niña’. Bárbara comentó que ella siempre trata de impulsar a las mujeres a ser fuertes y de hacerlas percibir cuando alguien tiene malas intenciones. “Yo siempre trato de ayudar a las mujeres a detectar esos focos rojos de cuando alguien te ve feo, afortunadamente yo me pude dar cuenta a tiempo. Ve un foco rojo, identifícalo y corre”, agregó la actriz. El conductor le dijo a Bárbara: “Tu eres una mujer muy atractiva, te van a voltear a ver, pero hay de miradas a miradas”.

La actriz explotó contra unas personas que la estaban mirando feo La intérprete de ‘Bajo el alma’, comentó que recientemente le pasó una situación en donde, salió a correr, y unos hombres en un coche la estaban mirando, y que incluso, pusieron especial atención cuando ella pasando por ese lugar, para fisgonear. “Hace poco me pasó que salí a correr y unos señores de plano se recargaron en el coche para verme, y vi perfecto que lo hicieron para ver mi parte trasera cuando pasara por ahí, me dio tanto coraje, porque estaban haciendo cosas, y cuando me vieron venir se recargaron y me enojé tanto que me paré y los vi y les dije: ¡¿Que ching…?!. Cuando llegué, le conté a mi marido y me dijo ‘aguas…’, platicó la actriz para ‘El Minuto que Cambió mi Destino’.

Bárbara de Regil confiesa que tiene Covid-19 La intérprete de Rosario Tijeras comentó en historias recientes de su Instagram que su familia y ella tienen “El bicho”, refiriéndose a que están contagiados de Covid. A través de la caja de preguntas de la plataforma le preguntaron sobre la salud de su hija Mar, quien dijo Bárbara que se encuentra bien. Desafortunadamente muchos famosos se han estado contagiado de covid en los últimos días. Recordemos que la actriz Bárbara de Regil estuvo pasando el Año Nuevo en Vancouver Canadá junto a su hija, su mamá su esposo, quienes disfrutaron de unas increíbles vacaciones. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE BÁRBARA DE REGIL SOBRE SU AGRESIÓN

Bárbara de Regil agresión: La actriz le responde a Gala Montes Bárbara de Regil le envió un mensaje a Gala Montes, la joven que la atacó en redes sociales luego de dar a conocer la muerte de su perra Nala. “Yo nunca pensaría en tirarle hate (odio) a nadie y menos en un momento tan triste”, expresó en entrevista con el programa Ventaneando. La influencer fitness agregó que no conoce personalmente a la actriz, quien dijo que Bárbara se había grabado llorando para llamar la atención. “¿Sabes qué pasa? La gente está acostumbrada a ver sólo lo bonito y color de rosa en Instagram. Y como la gente es: ‘Se grabó llorando, entonces no le creo, quiere seguidores, ¿Por qué querría seguidores?”, añadió. (Con información de Agencia Reforma)

Gala Montes le responde a Bárbara de Regil al estilo Niurka El espíritu de Niurka se apoderó de Gala Montes para contestarle a Bárbara de Regil luego de que está última hablara de ella en el programa Ventaneando. Imitando la voz de la cubana, la actriz de 21 años habló sin filtros sobre la polémica que comenzó el año pasado, cuando uno de los perros de la influencer fitness murió y la jovencita dijo que sólo quería hacerse publicidad. Durante el programa de espectáculos, De Regil explicó que no le importaba, mientras que los conductores aseguraron que Gala le tenía envidia. “Les voy a hablar como Niurka para que esto sea más divertido para todos. Resulta People (gente) que en 2021 se quedó toda la mierda, pero que esta gente quiere traer esa mierda al 2022 , primero, cuando hablen de mí, lávense la boca”, dijo Gala. Durante varias historias, Montes habló duro contra los conductores del programa y contra la intérprete de Rosario Tijeras. “Si se informaran sabrían de lo que yo les quiero decir, de lo que yo les quiero transmitir, lo que te voy a decir a ti es que si tú no sabes quién soy yo no es obligación. “Yo no te tengo envida, oíste. Yo tengo 21 años, todavía produzco colágeno, vitamina e, ¡qué te voy a tener envidia! esto se trata del perro”, finalizó. Con información de Agencia Reforma