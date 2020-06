Bárbara de Regil en una nueva polémica

En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, la actriz mexicana es acusada de racista

“¡Ay, qué prieta, no! ¡Qué feo!”, expresó en un video

En medio de las protestas por la muerte de George Floyd, la actriz Bárbara de Regil se vio envuelta en una nueva polémica y se convirtió en tendencia este domingo por un comentario sobre el color de piel, siendo acusada de racista.

Durante una transmisión en vivo, la actriz mexicana colocó, sin querer, un filtro de su celular en el que su piel se hacía oscura, y al ver el cambio, Bárbara de Regil reaccionó de una forma que muchos internautas catalogaron de inapropiada.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Despierta América, se puede ver este video en el que la protagonista de Rosario Tijeras dijo: “¡Ay, qué prieta, no! ¡Qué feo!”, por lo que las críticas no se hicieron esperar.

“Más que racismo es estupidez”, “La verdad yo no sé que tienen las personas en la cabeza. Quizás aire o nada. Es que estas personas tienen que pensar antes de abrir la boca”, “Pues ella es morena, pero bueno, ya sabemos que no tiene mucha inteligencia para sus comentarios”, “Esa mujer nomás regándola”, “Ella lo que quiere es fama y la prensa sigue su juego”, “Sigue cag….la feamente”, “Dice: ay, que prieta, qué significa!!! Si eso no es racismo, no sé que sea”.

Por su parte, una persona se le fue con todo a la actriz mexicana Bárbara de Regil, quien por medio de sus redes sociales, realiza rutinas de ejercicios que comparte con sus seguidores: “Ridícula. Superficial. Esto es lo que hay que parar”, mientras que alguien más dijo: “Tristemente, así es la misma raza. Cuando hacen ese comentario, se nota el tipo de persona, lo racista se les ve fácil”.

Bárbara de Regil racista. “Y ella parece travesti. En serio”, “Puras put… Simplemente no la vean y santo remedio”, “Lo único malo que veo en Bárbara es lo extremadamente delgada que está, ya no luce saludable”, se puede leer en otros comentarios.

Una internauta se expresó de la siguiente manera en el marco de las protestas por la muerte de George Floyd: “Lamentablemente, no hay una persona más racista que una de color. Todos somos iguales sin importar el color de nuestra piel. Eso no quiere decir que nos tiene que gustar un oscuro o un claro. Si aprendiéramos a vernos de adentro a afuera, sería mucho mejor”.

A pesar de que varias personas no quisieron darle mayor importancia a la reacción de la actriz mexicana Bárbara de Regil, hubo una persona que opinó lo contrario:

“Que triste, me doy cuenta que mi comunidad latina suma tanto racismo al excusar comentarios como el de la señora. La mayoría de personas comentando no lo ven tan mal, pero lo es, nosotros como latinos debemos ya quitar ese estigma de ser ‘prieto’ o de tez oscura como denigrante o de desagrado. Está mal. Sumamos al odio y desprecio solo por el color de piel de alguien. La señora esta lo dijo en forma denigrante!!!”.