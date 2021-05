Bárbara de Regil se ve envuelta en una polémica más

La actriz mexicana le da un cabezado a su mamá y comparte el video

“Tú me diste primero”, se le escucha decir a la influencer Por si le faltara algo más, ahora la actriz mexicana e influencer Bárbara de Regil se ve envuelta en otra polémica luego de que le diera un cabezado a su mamá y después compartiera el video en sus historias de Instagram, el cual fue retomado en varias páginas. Una de las cuentas que presentaron este video es Chica picosa, donde se le puede ver a Bárbara de Regil junto a su mamá posando para una foto, pero cuando nadie lo veía venir, la actriz le dio un cabezazo al mismo momento que le dice “Tú me diste primero”. A Bárbara de Regil le causó mucha gracia darle un cabezazo a su mamá Aunque la actriz mexicana, recordada por su participación en la serie Rosario Tijeras, no pudo aguantar la risa, su señora madre no disimuló el dolor y la sorpresa que le causó este inesperado golpe de parte de su hija, quien fue duramente criticada por los usuarios. Cabe recordar que en anteriores ocasiones Bárbara ha sido inspiración para diferentes memes en las redes sociales debido a algunos videos y frases, aunque ahora, para muchos, se pasó de la raya (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Ya me di cuenta porque está tan estúpida” No pasó mucho tiempo para que usuarios de esta cuenta se le fueran con todo a Bárbara de Regil: “Sí quieres saber cómo es una persona, ve cómo trata a su madre”, “Ya me di cuenta por qué está tan estúp1da, con tanto golpe como no”, “Qué falta de respeto”. Otra persona fue más allá y se expresó de la siguiente manera: “Sí es bien sabido que la odia, ella misma lo dijo y que hasta ahora tienen relación, pero siempre habla muy mal de ella, se vio que le dio con coraje”. Un video demuestra que la influencer fue en primer lugar la “víctima” de su mamá.

Bárbara de Regil le dice a su mamá que la ama con toda su alma Después de ver todo el revuelo que provocó al compartir el video en el que le da un cabezazo a su mamá, Bárbara de Regil subió otro video en el que se puede ver claramente que ella es la “víctima” en primer lugar: “Te amo con toda mi alma, mejor amiga y mamá”, expresó. Mientras posaban para la cámara, y la actriz leía un mensaje, su mamá no lo pensó dos veces y le dio un cabezazo a su hija, quien reaccionó dándole un beso en la mejilla: “Vean cómo mi mamá me da cabezazo (cocada, conocida entre nosotras) y mi madrina le dice ‘no, que no Barbarita'” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Usuarios notaron la diferencia entre los cabezazos Para varias personas no pasó desapercibido la diferencia entre ambos cabezazos, pues mientas el de Bárbara fue algo fuerte, el de su mamá fue mucho más despacio: “Mucha diferencia entre el de la mamá y el de ella. Bárbara agarró vuelo y alzó cabeza y sopatelas, le dio con ganas”. “No inventes, su mamá no le pegó así de duro”, “Que pesada”, “Es puro amor apache”, “Hoy en día, ya no se le respeta a la mamá”, “Wow.. Por mucho que juegues, hay límites y este es uno. Y vaya que se sintió el dolor, pero si la mamá está cómoda y no la reprende, por mí que le ponga una ching… de cabezazos”.

Presume su jacuzzi Si algo por lo que también ha sido criticada la actriz e Influencer Bárbara de Regil es por su estilo de vida, pues para muchos cae en la presunción, como en esta ocasión, en que no tuvo reparos en compartir un video desde el jacuzzi de su hogar. “No sé si irme a comer o meterme al jacuzzi, vean esto, además está calientito, acuérdense que me hice de él en la cuarentena y ahora soy la más fan, lo amo”, expresó en esta historia, para luego compartir otras publicaciones, aunque una de ellas llamó poderosamente la atención.

“¿Es cierto que golpeas a tu mamá?” En una dinámica que organizó en sus historias de Instagram de preguntas y respuestas, un usuario no lo pensó mucho después de ver el cabezado que le dio Bárbara de Regil a su mamá y le preguntó si era verdad que la golpeaba, a lo que respondió: “Si hago algo con mi mamá es consentirla, la llevo a todos lados, en cuarentena estuvo en mi casa 80 días, o sea, yo realmente la cuido mucho, eso sí, nos llevamos muy pesado, ella me avienta huevos en la cabeza, luego me avienta harina, la lleno de cocadas (cabezazos), pero eso es desde hace años”.

Se defiende en Twitter Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Bárbara de Regil no se quedó callada y dejó en claro su postura después del video que se hizo viral dándole un cabezazo a su mamá: “¿No les da huev… estar buscando el arroz negro en todo? Lo más sano es vivir tu vida y disfrutarla”. Pero eso no sería todo, ya que la actriz e influencer comentó lo siguiente: “Y acuérdate que juzgas por cómo vives y piensas tú… ves la vida cómo vives la tuya. Y todos somos diferentes”. Lo que no esperaba, sería las respuestas de los internautas.

“Yo no le pego a mi mamá” Aunque en ningún momento mencionó el tema, fue evidente que este tweet se refería al video que compartió dándole un cabezazo a su mamá, por lo que usuarios se expresaron de diferentes maneras: “Puede ser que tengas la razón, pero ese cabezazo a tu mamá eso si no tiene mad… y transmitirlo por más bien que se lleven, peor aún”. “Exacto, yo no le pego a mi mamá”, “Eres una persona horrible”, “Yo no golpeo a mi mamá y me parece terrible que alguien lo haga. Ojalá pronto la gente entienda que eres un contenido tóxico”, “Ni los granaderos meten esos cabezazos”, “Solo quiero saber cómo está su sacrosanta madre después de tremendo verg… que le diste, hasta se le reinicio el sistema”, se puede leer en más comentarios.

Otros escándalos De acuerdo con información de Infobae, el pasado 16 de enero, Bárbara de Regil se vio envuelta en una fuerte polémica luego de que usuarios la acusaron de homofobia por hacer publicaciones anticomunidad LGTBQ+, por lo que rapidamente su nombre se volvió tendencia. La actriz e influencer aclaró que las fotos y memes que se viralizaron en redes sociales eran falsos y habían sido editados “por gente aburrida”. Además, aseguró que ella nunca discriminaría a ninguna persona por su orientación sexual.