“Feliz Aniversario amor @marioandresmoreno por muchos momentos como este ! I love you ! Disfrutando de este paraíso y con nuestros cómplices @luxuryhomes.ea #casadecampo #laromana #republicadominicana” , se puede leer en el post de la boricua en su cuenta de Instagram.

Desde esa ocasión, la puertorriqueña, se ha mantenido en forma y se ha dedicado a cuidar su salud, con estrictas dietas y algunas rutinas de ejercicio. A sus 46 años de edad, la boricua no deja de asombrar a los internautas que están al pendiente de sus redes sociales reaccionando en sus publicaciones.

Anteriormente la puertorriqueña Bárbara Bermudo sorprendió en redes sociales su radical cambio físico, en donde lució su figura muchísimo más delgada de que nunca, presumiendo su increíble cuerpazo en entallados bikinis, los cuales fueron piropeados y halagados por su esposo, quien no deja de comentar lo hermosa que es Bárbara.

“Bueno, desde que tuve a esta bebecita de 6 años, se me hizo bien difícil bajar unas libritas de más”, posteriormente, su esposo, el conductor Mario Andrés salió a escena y la observo diciéndole cariñosamente: “Ahí no hay una librita de más para nada”, comentó bromeando y halagando el espectacular cuerpo de su esposa.

La periodista confiesa que fue difícil tener su delgada figura de nuevo

Ante esto, Bárbara Bermudo soltó una risita y continuó con sus declaraciones, sobre lo difícil que fue regresar a su figura delgada: “Cuando yo tuve a Sofía se me hizo muy difícil bajar esas libras de más y yo llegué a pesar 150 libras, aunque ustedes no lo crean, llevo todo este tiempo tratando de cuidarme pero se me hizo muy difícil bajarlas”.

Posteriormente, Bárbara Bermudo comentó que desde que el COVID-19 llegó las cosas cambiaron por completo, ya que después de que su esposo estuviera en el hospital internado tras infectarse de esto, afortunadamente, el conductor se encuentra ya muy bien de salud, sin embargo, argumenta que tras este episodio ella bajó de peso. Archivado como: Bárbara Bermudo traje de baño