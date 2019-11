Página

Bárbara Bermudo relató uno de los momentos más difíciles de su vida

La presentadora, junto a su esposo confesaron que estuvo al borde de ser sometida a una cirugía

Los internautas se solidarizaron al escuchar el testimonio de Bárbara

Bárbara Bermudo y su esposo Mario Andrés Moreno abrieron su corazón y relataron uno de los momentos más difíciles de su vida por medio de un video.

En el clip, la exconductora de Primer Impacto reveló que tuvo que ser hospitalizada en dos ocasiones durante los últimos años.

“El 12 de febrero del 2016 yo fui hospitalizada con un fuerte dolor en el vientre y después de varios exámenes me diagnosticaron con diverticulitis”, comenzó diciendo la boricua de 44 años al lado de Mario Andrés Moreno.

Asimismo, Bárbara Bermudo aseguró que la diverticulitis es “una condición recurrente que de no ser tratada puede ser complicada”.

Asimismo, la presentadora confesó que nunca había sentido estos síntomas: “Primera vez que me enfermaba de esta manera, Sentí mucho miedo de que fuera algo grave”.

De igual manera, Bárbara Bermudo detalló su paso por el hospital acompañado de imágenes de ella misma recostada y sin maquillaje en el nosocomio: “Estuve dos días en el hospital y luego de dos días de antibióticos con suero me dieron de alta”.

“Comencé a cuidarme, pero con temor a que volviera a presentarse un cuadro similar”, confesó.

Sin embargo, los temores de Bárbara Bermudo se hicieron realidad: “Hace unos meses me dio otro ataque y una vez más terminé en el hospital, donde me hablaron incluso de cirugía”.

“Me mandaron al cirujano, pero para mi sorpresa me dijo que no consideraba operarme en ese momento por mi edad y puse toda la fe en Dios y en los médicos que me ayudaron en este proceso”, dijo la exconductora de Primer Impacto.

En este punto, Bárbara Bermudo hizo una introspección: “Como se podrán imaginar, fue un proceso muy difícil en mi vida que me puso a reflexionar”, y agregó: “Lo único que me venía a la mente era mi esposo, mi familia, mis hijas, por supuesto y lo más importante, las consecuencias de este padecimiento”.

Posteriormente, Mario Andrés Moreno tomó la palabra y explicó lo difícil que es costear un seguro cuando sales de una empresa que te lo brindaba.

“Nuestras vidas profesionales dieron un giro drástico. Con los cambios, ambos nos quedamos sin cobertura de salud que habíamos tenido la misma cobertura por los últimos 20 años. Lo que muchos no saben es que cuando sales de un empleador no puedes buscar seguro porque sale muy costoso”.

Para finalizar y valiéndose de una ‘voz autorizada’ por lo sucedido, el esposo de Bárbara Bermudo brindó una opción de seguro de bajo costo y con las mejores atenciones para los fans que vieron el testimonio de la presentadora.

El clip no tardó en ser comentado por los usuarios, quienes se solidarizaron con la experiencia de la boricua.

“Dios mío, Barbarita, no sabíamos, te abrazo bien fuerte”, “bendiciones hermosa, eres un ejemplo de ser humano”, “gracias, bendiciones para toda tu familia”, “con razón no te volví a ver, Bárbara Bermudo. Estás en mis oraciones”, “muy importante información y testimonio”, “Dios siempre está de la mano con uno en las buenas y en las malas”, “qué bueno que estés bien y con tu ejemplo ayudes a muchos de nosotros”, “muy bello testimonio”, “espero que te mejores pronto”, “siempre te he admirado. Le pido a Dios por tu familia”, se pudo leer.