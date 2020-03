Bárbara Bermudo revela cómo se sintió al salir de Univisión

Afirma que son las pruebas que le envió Dios

Dice que un hombre poderosos fue quien le dio la terrible noticia

Bárbara Bermudo despido Univisión. La expresentadora de Primer Impacto, Bárbara Bermudo, reveló durante un foro de mujeres al que fue invitada, cómo fue su despido del programa y qué hizo tras recibir tan inesperada noticia.

Barbara Bermudo trabajó 15 años en Primer Impacto y 20 en Univisión, la cadena televisiva que transmite el programa. La expresentadora, reveló que cinco días después de volver a Miami luego de su viaje de placer a República Dominicana, “un hombre de mucho poder”, le dijo que no se le iba a renovar su contrato y aclaró que no fue la empresa la que tomó esa decisión, sino “esa persona”. “Después de 20 años de carrera, no la compañía, una persona de mucho poder me dice: ‘lo sentimos pero no vamos a renovar tu contrato, después de 20 años trabajando con una cadena”.

La periodista puertorriqueña no dio a conocer el nombre de la persona que tomó la decisión de ya no contar con sus servicios, pero posiblemente su salida se debió a cuestiones personales, ya que Bárbara Bermudo llegó a enfrentarse con el vicepresidente y director de noticias de Univisión, Daniel Coronell, sobre temas que nada tenían que ver con el trabajo, según dio a conocer una fuente de People en Español.

“Fue un momento para mí, muy difícil(…) Se me caía la vida como un castillo de naipes”, narró Barba Bermudo y platicó que después de la noticia, le envió un mensaje a su esposo, el periodista Mario Andrés Moreno, para contarle lo que había pasado y momentos después, él le llamó.

“Me dice: ‘Mamá, ¿cómo estás?’ Estoy en estado catatónico y no sé qué hacer, son las cuatro de la tarde y supuestamente en una hora voy a al aire, mi equipo no sabe nada, la audiencia no sabe nada”, narró la periodista y luego continuó: “Mi esposo me dice: ‘Levántate de la silla, coge tu cartera, camina y no mires hacia atrás'”.

La periodista platicó que luego de salir de Univisión, duró varios meses deprimida; sin embargo, sus hijas fueron el motor para seguir adelante. Asimismo.

“Debemos entender que en la vida siempre hay ciclos, pruebas o procesos por las que tenemos que pasar, y debemos entender que eso va a llegar a nuestra vida y que a veces hay un propósito divino y mejor, pero si Dios no te saca por los pelos del ‘confort zone’, ahí te quedas y no cumples con el propósito de tu vida y eso me pasó a mí”, concluyó la periodista.

Bárbara Bermudo despido Univisión. El video fue publicado en Instagram por el usuario Chamonic, en donde se pueden leer algunos comentarios a favor de la periodista: “#Univision te usa y sin peros te corren así es con la gente que tiene el poder”, “Desde que empezaron a despedir a personas de muchos años en Univisión, poco a poco he dejado de consumir su programación, y solo veo Primer Impacto en Instagram y facebook”.

“Ella era la estrella de Primer Impacto, es cómo si sacarán a Andrea Legarreta de hoy o a la Chapoy de ventaneando, por más qué pongan a mujeres guapas sexys no es lo mismo Bárbara Bermudo era una mujer sencilla carismática qué caía bien y por eso mirábamos ese programa”, comentó una usuaria.